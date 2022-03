De 39 de ani, Monica Tatoiu și Victor Tatoiu formează un cuplu, iar de curând au împlinit 35 de ani de căsătorie. Despre fiul lor nu se știu foarte multe detalii, asta pentru că Victor jr preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Băiatul femeii de afaceri este master drive, iar peste doar câteva zile va împlini 28 de ani.

Întrebată cum este ca mamă, Monica Tatoiu a declarat că atunci când fiul ei era mic a fost crescut mai mult de soacra ei și de bone. Femeia de afaceri l-a învățat pe Victor jr să respecte femeile și niciodată nu s-a amestecat în viața sa amoroasă.

„Cât Victor jr a fost mic, nu am prea fost mamă. L-au crescut soacra mea și bonele. Când a crescut, am fost mai mult prieteni decât mamă-fiu. Am avut însă câteva reguli peste care nu s-a trecut. Fără petreceri nesupravegheate și discoteci până la 18 ani. Bacalaureat la fizică, matematică și economie. Neapărat schi, înot și un sport de echipă. O limbă străină vorbită fluent. Șofat singur doar după 6 luni de monitorizare de pe scaunul din dreapta. Cu o mașină fără fițe. Fără excese materiale și multă cumpătare. Nu i-am cerut ce nu mi-am cerut mie. Nu l-am luat cu lugu-lugu. L-am învățat să respecte femeile și l-am învățat ce ne place nouă să primim de la un bărbat. Niciodată nu m-am amestecat în relațiile lui sentimentale, pentru că nici mie nu mi-a plăcut când au făcut-o părinții mei”, a declarat Monica Tatoiu pentru Fanatik.

„Mi-a spus că nu face matematică cu mine, că-s expirată și a pierdut Bac-ul din cauza matematicii”

În cadrul aceluiași interviu, ea și-a adus aminte de momentul în care fiul său a speriat-o cel mai tare: „Cea mai groaznică experiență a fost când l-a apucat iubirea de scufundări (acum este dive master) și a ieșit din adâncuri cu un deget sfârtecat de la o epavă. Sau când, la Singapore, l-am lăsat să se scufunde cu rechinii și l-am găsit la spital mușcat de nu știu ce gânganie, când a doua zi aveam avion”.

Cât despre momentele frumoase și când a fost cea mai fericită, Monica Tatoiu a declarat: „Am fost cea mai fericită când mi-a spus că nu face matematică cu mine, că-s expirată și a pierdut Bac-ul din cauza matematicii. După șase luni cu mine a luat notă maximă, dar a pierdut un an și eu am câștigat un an minunat cu puiul meu, doar pentru mine. A fost cel mai frumos an mamă-fiu. Acum este as în programe de design și îmi spune ce bine este că l-am împins să performeze în matematică. El este artist ca înclinații, dar are un avantaj în design, pentru că gândește și inginerește”.

