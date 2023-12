Povestea de dragoste dintre Cătălin Bordea și Livia a ajuns la final în acest an, după ce soția comediantului l-ar fi înșelat. Juratul de la „iUmor” susține că fosta lui parteneră avea o relație extraconjugală cu Spike. În prezent, Livia și artistul formează un cuplu și nu se mai ascund.

În urmă cu trei ani, atunci când Cătălin Bordea era coprezentator în emisiunea „Xtra Night Show”, Monica Tatoiu l-a avertizat că e posibil să divorțeze, pentru că este un bărbat foarte bun.

„Eram la Capatos când mi-a zis: «vezi că eşti prea prost de bun, o să divorţezi! Mă uit la tine şi eşti prost de bun. Ăştia ca tine nu au noroc, ai grijă!». Şi fix aşa s-a întâmplat, cineva şi-a băgat coada trei ani mai târziu”, și-a amintit Cătălin Bordea, potrivit Playtech.ro.

Monica Tatoiu a confirmat recent aceste vorbe și precizează că se pricepe foarte bine la a citi bărbații. „I-am zis că o păţeşte pentru că e fraier. Eu mă pricep la bărbaţi, de asta am ajuns la 67 de ani, cu părul alb”, a declarat femeia de afaceri.

După ce s-a căsătorit cu Victor Tatoiu și a devenit mamă, Monica Tatoiu susține că nu a mai avut ochi pentru alți bărbați. „După ce s-a născut copilul nu m-am mai uitat după alt bărbat. Pe Victor nu l-am înșelat niciodată. Pe ceilalți, evident. Nu am fost prinsă niciodată.”

Recomandări PORTRET DE CRĂCIUN. Cum e să fii Emilia Șercan? „Cred că asta este cel mai apăsător, gândul că un om obișnuit, fără o voce, nu poate spera la dreptate”

Și a continuat: „M-a prins unul… iubitul înainte de primul soț, logodnicul meu. Veneam în București la teatru și m-am întâlnit cu foști colegi. Mi-a plăcut mie unul… în tinerețe nu mi-am refuzat nimic. I-am spus să spună că e verișorul meu. M-a iubit foarte mult. Toți bărbații din viața mea m-au iubit foarte mult”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cătălin Bordea a fost șocat când a aflat că fosta soție l-a înșelat

Când au apărut în presă imaginile cu Livia și Spike sărutându-se, Cătălin Bordea a avut parte de un șoc. Actorul de comedie este recunoscător că i-a avut alături pe prietenii săi, care l-au ajutat să treacă peste această situație neplăcută din viața lui.

„Șocul a fost ceva… Simți fizic cum te golești. Simți cum te împietrești, pur și simplu. Nu mai ai reacție. E ca la o anestezie așa. Pur și simplu fața rămâne mobilă. (…) Eu m-am pus pe bancă așa, mă uitam în gol. (…) Încep să se lege (n.r. – lucrurile), pentru că la un moment dat ai impresia că ești nebun. În timpul ăla, tu ai impresia că ești nebun, că vezi tu semne peste tot și nu știu ce. Și numai tu”, a mărturisit Cătălin Bordea, pentru „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

Recomandări INTERVIU. Un cunoscut călugăr explică de ce crede că România a ajuns o țară minoritar creștină. „Trăsătura fundamentală a lumii de astăzi e această îndepărtare a omului de om, nu numai de Dumnezeu

„În ultimul an a fost o transformare bruscă, a fost o transformare ciudată”

Juratul de la „iUmor” a povestit în emisiunea lui Dan Capatos că începuse să observe că soția lui se schimbase foarte mult în ultimul an și avea un comportament ciudat. Cătălin Bordea nu o mai recunoștea pe cea pe care o iubea atât de mult.

„Eu vreau să vă zic o treabă. Din punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta eu nu eram căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e. Soția mea nu ar fi făcut niciodată asta, eu așa cred. Soția mea pe care o cunosc eu, pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție, și cu care voiam să îmi petrec toată viața, nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Fata în care s-a transformat la un moment dat, e treaba ei. (…) În ultimul an a fost o transformare bruscă, a fost o transformare ciudată, nu știu cum să o explic. Nu prea mai recunoști omul de lângă tine foarte tare, dar asta ține de alte lucruri, ține de psihologie, când te gândești la criza vârstei mijlocii, criză de identitate”, a adăugat comediantul.

Urmărește-ne pe Google News