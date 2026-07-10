Formația Morandi este promovată pentru un turneu care include mai multe concerte în Rusia, Belarus și Abhazia, regiune georgiană care și-a proclamat independența, dar nu este recunoscută la nivel internațional. Randi a confirmat participarea la spectacole și a precizat că Marius Moga nu va fi prezent la evenimente.

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Morandi va susține un turneu în Rusia

Formația românească Morandi se pregătește pentru un turneu internațional, care include cel puțin zece concerte promovate în Rusia, Belarus și Abhazia. Primul spectacol este programat pe 23 iulie, la Mahacikala, în Republica Daghestan din Federația Rusă, iar seria concertelor urmează să continue până în luna septembrie.

Potrivit informațiilor publicate de „Gen, știri”, Andrei „Randi” Ropcea a confirmat că trupa va susține concerte în Rusia, însă a precizat că Marius Moga nu va participa la aceste evenimente.

Randi: „Mesajul nostru a fost întotdeauna despre pace și iubire”

Într-o declarație oferită publicației Gen, știri, Randi a explicat că spectacolele fac parte dintr-un turneu internațional, fără a face referire la concertele programate în Belarus și în regiunea Abhazia.

Artistul a subliniat că mesajul transmis de Morandi prin muzică a fost întotdeauna unul dedicat păcii și toleranței.

„Nu judecăm oamenii în funcție de deciziile luate de liderii lor. Uitați-vă doar la ce se întâmplă în țara noastră. Există decizii absurde luate din tot spectrul politic. Dar nu cred că asta este vina mea. Fanii noștri sunt oameni care au nevoie să audă mesajul pe care l-am transmis mereu prin muzica noastră: iubire, toleranță și compasiune între oameni. Și unde ar fi mai potrivit să ducem acest mesaj decât în locurile unde este cel mai necesar?”, a declarat Randi.

Marius Moga nu va urca pe scenă

Randi a confirmat că va reprezenta proiectul Morandi în cadrul concertelor, în timp ce Marius Moga nu va participa la spectacole. Cei doi au fondat formația Morandi în anii 2000 și au cunoscut succesul internațional cu piese precum „Angels”, „Falling Asleep” și „Save Me”.

Din 2010, Marius Moga s-a retras din aparițiile live, însă a rămas implicat în proiect din punct de vedere creativ, ocupându-se de compoziție, producție și participând la realizarea videoclipurilor.

„Angels”, unul dintre cele mai mari succese ale trupei în Rusia

Una dintre cele mai cunoscute piese ale formației, „Angels”, lansată în 2007, a avut un succes important în Federația Rusă.

Potrivit platformei TopHit, melodia s-a aflat timp de 41 de săptămâni pe primul loc în topurile radio din Rusia, în 2008. Versurile piesei transmit un mesaj împotriva violenței și conflictelor și promovează iubirea, toleranța și înțelegerea între oameni.

Turneul are loc în contextul boicotului cultural al Rusiei

Concertele Morandi sunt programate într-un context în care numeroși artiști internaționali au ales să nu mai susțină spectacole în Rusia după declanșarea invaziei Ucrainei, în februarie 2022.

De asemenea, grupul Universal Music, casa de discuri cu care Morandi colaborează, a anunțat în martie 2022 închiderea operațiunilor din Federația Rusă și suspendarea activităților din această țară. După invazia Ucrainei, Rusia a fost acuzată de comiterea unor crime de război.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisar prezidențial pentru drepturile copilului, aceștia fiind acuzați de deportarea ilegală și transferul forțat al copiilor ucraineni din teritoriile ocupate în Rusia și Belarus.

Concertele sunt programate între iulie și septembrie

Potrivit informațiilor apărute în materialele de promovare, turneul va începe pe 23 iulie, la Mahacikala, iar concertele se vor desfășura pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie.

Până în acest moment, Morandi nu a anunțat public modificări ale programului, iar Randi a confirmat că spectacolele vor avea loc în formula în care el reprezintă proiectul pe scenă, fără participarea lui Marius Moga.

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