De ce folosesc tinerii subtitrările

Taylor Heine din Johnson City, Tennessee, explică de ce preferă subtitrările.

„Mă joc pe telefon, mă ocup de animale, poate fac ordine. Așa pot să trec de la ecran la alte activități și să știu ce se întâmplă”, spune ea.

Subtitrările o ajută să înțeleagă dialogul pierdut și să evite să dea volumul prea tare, mai ales când logodnicul ei gătește sau face zgomot în bucătărie.

David Barber, editor de sunet și președinte al Motion Picture Sound Editors, susține că utilizarea subtitrărilor de către tineri are și o componentă culturală.

„Mulți tineri fac mai multe lucruri în același timp. Ascultă muzică în timp ce se uită la un serial. Probabil că ascultă și urmăresc pe jumătate. Este un fenomen interesant”, spune Barber.

Subtitrările ajută la înțelegerea dialogului

Majoritatea utilizatorilor de subtitrări, 55%, spun că le folosesc pentru a înțelege fiecare cuvânt. Aproximativ 4 din 10 afirmă că le folosesc din cauza dificultății de a înțelege accentele sau pentru că urmăresc un film sau un serial străin.

„Dacă vreau să înțeleg majoritatea cuvintelor și sunetul nu este clar, atunci folosesc subtitrările”, a explicat Ariaunna Davis, în vârstă de 21 de ani.

Adrian Alaniz din Midland, Texas, consideră că auzul său a fost afectat ușor de concertele la care a participat.

„Când mănânc ceva crocant, cum ar fi chipsuri, subtitrările mă ajută să înțeleg ce se întâmplă”, spune el.

În cazul serialelor animate, subtitrările sunt utile pentru traduceri, mai ales când audio-ul dublat nu corespunde cu textul de pe ecran.

Zgomotul și calitatea sunetului

Sondajul mai arată că tinerii folosesc subtitrările deoarece urmăresc conținut în medii zgomotoase, iar aproximativ un sfert le folosesc din cauza calității slabe a sunetului. Barber subliniază că boxele televizoarelor moderne sunt adesea amplasate în spate, proiectând sunetul spre perete, ceea ce afectează claritatea dialogului.

Karol Urban, designer de sunet, adaugă că stilul actoricesc modern, mai „interiorizat”, poate face dialogul greu de înțeles.

În plus, „acum există mai multe efecte sonore și muzică care concurează cu dialogul”, spune ea.

Ariaunna Davis menționează serialul „Game of Thrones” ca exemplu: „Dialogul este adesea șoptit, iar următoarea scenă poate avea muzică foarte tare”.