De Livia Lixandru,

Artista este foarte afectată de ceea ce se întâmplă în viața ei și a slăbit mult. Andreea Bălan încearcă să fie puternică pentru fetițele sale, Ella și Clara.

„Am ținut în corp și de aceea am slăbit foarte mult. E o situație pe care eu nu am putut să o schimb. E o situație care nu a ținut de mine. Nu am avut ce să fac. Într-o relație greșesc amândoi, iar când se ajunge la o despărțire amândoi au greșit. În situația de față, eu eram OK, eram fericită. Eu nu aveam ce să-i reproșez. Am început să-i reproșez în decembrie, pentru că el atunci și-a schimbat comportamentul.

Discuțiile au început în luna decembrie. Eu atunci am observat o schimbare în comportamentul lui. El nu mai are așa drăgăstos, la fel de afectuos, el mai lipsea niște nopți de acasă și se ducea la prietenii lui. Când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Mi-a spus că nu mai simte.

Că nu mai are sentimente puternice pentru mine. Am zis că este stresat și că lucrează la carte. Mă gândeam că a deschis cutia Pandorei, că nu i s-au vindecat niște răni din trecut. Eu am dat vina pe situație”, a declarat Andreea Bălan, potrivit VIVA!

Recomandări Cine sunt cei 4 magistraţi din Tulcea care au decis că o fetiţă de 12 ani a fost cea care a corupt doi bărbați. Detalii șocante!

Andreea Bălan a ținut să precizeze că motivul despărțirii de George Burcea nu este legat de scandalul cu tatăl lui.

„După ce ne-am întors din vacanță, într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. (…) Departe gândul meu că eu m-am despărțit de George doar pentru că s-a aflat că tatăl lui e așa. Nu acesta a fost motivul”, a mai spus vedeta.

„Au fost certuri mari, de asta spun că s-a schimbat mult. A fost greu. Au fost mai multe certuri. Eu de fiecare dată am încercat. Uite familia, uite ce minunați suntem împreună. Noi n-am avut probleme grave. Eu cred că a contat foarte mult că a deschis o traumă singur. El nu a dorit ajutorul meu, nu a dorit nici ajutor de specialitate”, a declarat Andreea Bălan.

Ce îi reproșa George Burcea Andreei Bălan

Andreea Bălan este o femeie foarte puternică și asta datorită situațiilor prin care a trecut încă de la o vârstă fragedă. Înainte de a lua decizia de a se despărți de vedetă, George Burcea îi reproșa mai multe lucruri. Andreea Bălan a dezvăluit ce îi spunea soțul ei.

„Comportamentul lui s-a schimbat din diferite motive. La un moment dat mi-a zis că la umbra unui copac nu crește nimic și de aceea am făcut și postarea aceea pe Facebook. Și m-am gândit ce vină am eu că sunt o femeie puternică?! Pe lângă muzică, eu mi-am dorit foarte mult o familie. Dacă eram axată pe carieră nu făceam doi copii sau nu eram cu el, nu făceam nunta”, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Citeşte şi:

Bărbatul fără picioare, cu skateboard: „Problema mea e felul în care mă privesc oamenii – un pitic fără picioare. Îi deranjează aspectul meu”

Tessa Dunlop, scoţiana care învaţă să facă ţuică şi sarmale pentru a păstra vii tradiţiile soacrei din Moldova: „Inima mea a rămas în Siret”

Ioana Ginghină are un nou iubit, la 7 luni de la divorț! Cel care a cucerit-o pe actriță este Cristi Pitulice, consultant în turism

GSP.RO EXCLUSIV VIDEO Mihai Leu, povești fabuloase cu expații români: „Hoții m-au ajutat să ajung în Germania, cinstiții mi-au furat 20.000 de euro”. De ce a lucrat în măcelărie

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2020. Vărsătorii sunt preocupați de casă și de familie