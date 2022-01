O bună perioadă de timp, Anamaria Prodan a locuit în America. Acolo, aceasta a avut diverse afacerii, dar se preocupa și de felul în care arată. Mergea des la sală, așa că arăta perfect. Când a revenit în România, ea a atras atenția, chiar a pozat în celebra revista Playboy.

Spune că a avut un scop pentru care a făcut asta. „Mi-am planificat de când mă știu fiecare pas. Playboy…am știut de ce…de ce…dar de ce. Toată lumea: ,,Dar n-ai nevoie”. Ba da. Pentru că eu știu clar că în momentul în care apar în Playboy, semnez tot ce vreau. Ca jucători”, a mărturisit Anamaria Prodan în cadrul podcastului moderat de Codin Maticiuc.

S-a întâmplat exact ce preconiza, Anamaria Prodan a devenit după impresar de succes. „După ce am pozat în Playboy, eu am semnat tot, tot ce avea Echipa Națională, Mircea Rednic antrenor, Andone antrenor, tot. Arătam de leșinai atunci.

Eram în sală toată ziua, când am venit în România, venisem din America, frumos. Am zis: Ia să văd ce fac eu acum aici. Pe atunci eram sculptată. Atunci eram de leșinai. Pe atunci eram fiță. Cine mai era ca mine? Îți trebuia și atitudine ca să porți părul așa”, a mai povestit ea.

„Eu eram fata cu bani. Toată lumea știa cine sunt”

În același podcast de pe Youtube s-a aflat cum era viața Anamariei Prodan pe vremea comunismului. Era copil de bani gata, avea totul la dispoziție, mulți bani, toți din București o știau, chiar și cei de la cluburile pe care le frecventa des. „Mi s-a părut penibil să rămân fata Ionelei Prodan. Am crescut într-o generație când toate vedetele timpului aveau copii râzgâiați, așa era, știi. Copii de bani gata, la cluburi în fiecare noapte, nu prea făceai multe pe vremurile alea. Dacă îmi aduc aminte, am pierdut câțiva ani din viață cu perioada aia, dar nu îmi pare rău. (…) Noi, generația asta din 1972, am făcut…am deschis drumurile generațiilor”, a declarat pe YouTube impresara.

Când ajungea în diferitele localuri de distracție din București, toți o cunoșteau pe Anamaria Prodan. Era petrecea chiar și la aceeași masă cu Fane Spoitoru. Nu s-a ferit să recunoască și că se lua la bătaie, atunci când ceva sau cineva o deranja. „Hai să o luam cu cluburile. Eu am prins Vox Marix și înainte de asta le-am prins pe cele de prin Regie. Am prins Club A. Prima dată a fost clubul Vox mic, la Cercul Militar. De acolo a plecat șmecheria.”, a povestit ea.

