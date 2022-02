Motivul pentru care Anca Pandrea nu mai iese des din casă. Cu ce probleme se confruntă la 75 de ani: „Sunt foarte atentă”

„Eu am insuficiență pulmonară și nu am voie să ies din casă dacă este foarte frig afară sau dacă este foarte cald. Îmi face rău. În urmă cu câteva săptămâni am răcit zdravăn, am făcut gripă, doar pentru că am mai ieșit și eu prin curte cu cățelul. Nu am fost cuminte.

Nu mai ies deloc dacă este frig, stau în casă și mai vin prietenele în vizită, îmi mai aduc ce am nevoie, îmi fac cumpărăturile. Dacă este mai călduț, ies puțin în curte. Sunt foarte atentă să nu mai răcesc pentru că nu am voie”, a declarat Anca Pandrea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cu toate acestea, actrița în vârstă de 75 de ani mai face câte o excepție. Anca Pandrea mai merge la diferite evenimente unde este invitată. Spunea că își dorește să ajungă la expoziția „Coregrafia Artistului”, expoziție de artă plastică cu scop caritabil, ce are loc la Teatrul Național I.L. Caragiale din București, pentru a vedea un tablou pictat de un tânăr artist. Este vorba despre un tablou cu ea și Iurie Darie.

Asta s-a și întâmplat, Anca Pandrea a mers la teatru, s-a fotografiat cu respectivul tablou. „Domnul Traian Tuckman a pictat un tablou absolut superb cu mine și cu Iura. Prietena mea, Ingrid, mi-a trimis poza cu el. Se află la Teatrul Național I.L. Caragiale, unde începând cu 18 ianuarie în Foaierul Media (aripa Intercontinental) are loc «Coregrafia Artistului», expoziție de artă plastică cu scop caritabil. Expoziția vă rămâne deschisă până pe 10 februarie, îmi doresc tare mult să ajung și eu să o văd, însă asta doar dacă se mai încălzește vremea”, a spus actrița pentru CIAO, înainte să se afle că aceasta a mers deja la respectiva expoziție din centrul Bucureștiului.

