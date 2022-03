Motivul pentru care Bursucu a rămas la Kanal D, deși a fost ofertat de alte televiziuni. „Voiam să fac ceva care să conteze”

Bursucu a intrat în lumea televiziunii în urmă cu ani, drept coregraf la „Dansez pentru tine”, la PRO TV. Mai târziu, el a fost cooptat de Kanal D, unde a prezentat „Teo Show”, alături de Teo Trandafir. Din această primăvară, el prezintă matinalul „Dimineața cu noi”, alături de Viviana Sposub și George Tănase, la același post.

Conform sursei menționate mai sus, înainte de acest nou proiect matinal, el ar fi fost ofertat de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”, alături de Adela Popescu. A refuzat după ce a stat de vorbă cu șefii de la Kanal D.

„Mi-au spus să am răbdare că va apărea un proiect nou, că voi primi ceva ce îmi place și că îmi este potrivit. Am avut răbdare, nu m-am înșelat în a avea încredere”, a spus Bursucu pentru Fanatik, care a și dezvăluit motivul deciziei sale.

„Nu sunt trădător, de aceea nu am plecat. Deși au existat oferte, dar voiam să fac ceva care să conteze. Am avut încredere în oamenii care mi-au întins o mână cu ani în urmă, pe când am avut nevoie. De aceea am rămas și sunt fericit că am făcut-o.

Am spus-o, cu ceva timp în urmă, eu nu o să plec niciodată de la Kanal D, au fost cei care mi-au câștigat fidelitatea. Cred că încrederea, una reciprocă, trebuie să fie respectată, nu înșelată”, a mai adăugat prezentatorul de la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În prezent, Bursucu sau Adrian Cristea, pe numele lui real, e mulțumit și mândru de noul proiect, matinalul „Dimineața cu noi”.

„Ne simțim foarte bine la emisiune, la «Dimineața cu noi». Ca sa fiu sincer, m-a surprins și pe mine când de bine merge, am reușit deja să arătăm că suntem o emisiune care contam în audiențe. Echipa e una tonică. Am vrut să fac ceva nou și am acum ocazia.

Ne place, iar asta cred că se vede, avem energie. George este senzațional, Viviana – la fel, e o fată tare bună și ne completăm, cu toții, perfect. Cred cu tărie în acest proiect, va crește în continuare mai mult decât se așteaptă lumea”, a încheiat el.

Citeşte şi:

O lovitură de imagine uriașă, pe care regimul Putin încearcă să o amâne: misterul plecării din țară a Allei Pugaciova, cel mai mare star sovietic

„Frigiderul va bate televizorul”. Un jurnalist pus pe lista neagră de Moscova anunță momentul în care rușii se vor întoarce împotriva lui Putin

Românilor care găzduiesc refugiați ucraineni li se vor deconta cheltuielile cu hrana și cazarea, potrivit unei OUG. Cum se obțin banii

Traian Băsescu, declarat oficial colaborator al Securității. Decizia e definitivă și atrage pierderea privilegiilor de fost președinte

GSP.RO Și-a luat nevasta și a fugit de acasă cu o geantă cu 200.000 de dolari la el. Incredibil ce a văzut fostul ofițer sub acoperire când a oprit în pădurea din România. „Vai!”

Playtech.ro ȘOC! Ce au făcut refugiații cu mâncarea primită în Gara de Nord. Nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro Ce amendă primești dacă completezi greșit formularul de recensământ

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2022. Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele și vor reuși să evalueze corect orice situație supărătoare

Știrileprotv.ro Cine este femeia din Ucraina care a trecut granița în Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari și un milion și jumătate de euro cash

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special