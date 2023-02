„Mama se trezește noaptea și urlă după sora mea. Nu a mers să o vadă”, spunea în spațiul public Oana Roman în urmă cu aproximativ o săptămână. Tot ea susținea pe Instagram că sora Catinca Roman nu a mai văzut-o de aproximativ șase luni pe Mioara Roman.

Pentru prima dată, Catinca dezvăluie că suferă de depresie după moartea tatălui ei, Iosif Zilahy, care s-a stins din viață acum câteva luni. „Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea. Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul”, a explicat Catinca și care acum nu mai locuiește singură.

„M-am mutat la fiica mea, Calina, pentru că, pur și simplu, eu nu am putut să mai stau singură în casă. Culmea, eu care, de felul meu, sunt mai solitară așa. Toată viața am stat singură. Calina a văzut însă că mă simțeam rău și a încercat din răsputeri să mă scoată din depresie”, a mai zis pentru Click Catinca Roman.

Vedeta a mai mărturisit că nu poate conduce până la centrul de recuperare unde e internată Mioara Roman și nici nu vrea ca mama ei să o vadă în starea în care e. „Mama este tocmai în Snagov, iar eu sunt sub tratament antidepresiv și nu mai pot să conduc până la ea la centru unde este internată. Când iei pastile așa de puternice, nu poți să mai conduci, este specificat și în prospect.

Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd, că nu am de ce. Pentru mine, familia a fost foarte importantă, dar lucrurile nu au mers prea bine pe partea asta în ultimii ani și asta m-a consumat foarte tare”, spune vedeta.

Și a continuat: „Eu m-am implicat în alegerea unui nou centru pentru mama. Ea a avut două episoade destul de rele. Puteam să o pierdem de atunci. Eu, inițial, nu am vrut să-i spun că a murit tata, dar ea a aflat de la televizor, de la știri. Plus că e complicat s-o văd pe mama în starea în care este acum. M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Ea este o fire foarte senzorială, simte tot, ar fi simțit și starea mea proastă”.

„Am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”

Oana Roman s-a arătat în repetate rânduri foarte indignată că sora sa Catinca nu a vizitat-o pe mama lor. „Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama și după a spus că eu mint și că ea o să meargă la mama. Ei bine, nu a mers și asta e foarte urât.

Sora mea a declarat că o să meargă la mama, că nu a spus niciodată că ea nu vrea să meargă la mama și că ea înțelege că spun lucrurile astea pentru că eu sunt rănită. Nu, draga mea, nu sunt rănită”, dezvăluia pe Instagram Oana Roman, care în trecut avea o relație foarte bună cu sora ei.

