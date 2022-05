În cadrul unui interviu pentru Ciao, Cristina Șișcanu a mărturisit că își mai dorește copii, iar dacă nu ar fi fost pandemia ar fi fost deja însărcinată până acum. Soția fostului prezentator s-a temut de situația în care s-a aflat toată lumea, astfel că a amânat pentru moment acest pas.

„Da, ne mai dorim copii. Probabil că dacă nu ar fi fost pandemia, e posibil să fi avut deja încă unul. Doar că, cumva, m-a pus pe gânduri toată situația asta din ultimii doi ani și am avut așa o reținere. Nu știu, vedem de acum încolo. Dar așa, da, ne-am dori. Ne place să avem familia mare. E superb când ne adunăm cu toții, e sentimentul acela de împlinire maximă. Un copil este o bucurie, chiar daca este și o responsabilitate imensă. Dar bucuria pe care ți-o aduce un copil, mai ales într-un cuplu în care iubirea e puternică, ți-aduce pur și simplu împlinire maxima”, a declarat Cristina.

„Face parte din rețeta unei relații fericite”

Ca în orice cuplu, între fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și soțul ei mai există neînțelegeri, însă de fiecare dată încearcă să aplaneze discuțiile. Cristina Șișcanu a dezvăluit care sunt motivele pentru care se supără de obicei pe Mădălin Ionescu, gesturi pe care acesta nu le face cu rea intenție.

„Nu știu dacă există certuri. Certuri mi se pare prea mult, da, nu vreau să pară cumva că vreau să dau un răspuns care să pară așa, frumos. Nu prea au existat certuri. Discuții, divergențe, diferențe de opinie pe lucruri așa, nu esențiale. Pentru că asupra lucrurilor esențiale avem viziuni comune. Că dacă nu aveam, nu puteam să rezistăm împreună! Că asta este important. Asta face parte din rețeta unei relații fericite. Din punctul meu de vedere, o relație de durată sau o relație pentru totdeauna trebuie să pornească dintr-o chimie puternică între cei doi.

Și pe lângă asta, trebuie neapărat ca cei doi să aibă viziuni comune asupra vieții. Și asta e foarte important. Ca discuții care mai apar, de exemplu, eu mă supăr pe Mădălin atunci când vine cu prostioare acasă. Adică tot felul de dulciuri, prăjiturele, ciocolățele… El cumpără să pună în sertar ca să fie. Și pe mine mă enervează lucrul ăsta. Pentru că eu, mai ales în perioada în care sunt la dietă, vă dați seama că nu îmi convine. Nu îmi convine, pentru că mie îmi plac dulciurile. Am această adicție pentru dulciuri. Și mă țin cât pot de mult departe de ele.

„Mă supăr pe el pentru că nu ține cont de faptul că îl rog să nu facă asta”

Întrucât am și biroul acasă acum amenajat, îmi petrec și activitatea profesională acasă. Petrec foarte mult timp acasă și atunci nu vreau să am dulciuri în casă. Sau alte alimente care nu fac bine nici sănătății, nici siluetei. Și atunci mă supăr pe el pentru că nu ține cont de faptul că îl rog să nu facă asta. Dar el tot timpul zice, chiar și atunci când mă mai îngraș, că este ok.

Că «tu ai formele frumoase și chiar dacă te îngrași, oricum ești frumoasă». Dacă m-aș lua după Mădălin, cred că m-aș îngrășa nu știu câte kilograme. Pentru că din partea lui nu simt nicio presiune că ar trebui să slăbesc. Nici atunci când eu știu clar că am pus niște kilograme și trebuie să le dau jos. Și atunci mai avem discuții. Pentru că dacă avem dulciuri în casă, tentațiile sunt mai mari. Se pare că, de ceva timp, a înțeles lucrul ăsta. Și dacă își mai ia el, și le ține prin mașină”, a povestit Cristina Șișcanu pentru sursa mai sus menționată.

