Diana Bart a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a decis să pună punct unei căsnicii care a durat opt ani. Anul 2025 a adus o schimbare majoră pentru vedetă, care a divorțat de Mihai Dumitrescu, tatăl copiilor ei, alegând să vorbească abia recent despre motivele care au condus la această decizie dureroasă.

De-a lungul timpului, Diana Bart a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care divorțul a devenit public la aproximativ șase luni după ce separarea avusese deja loc. Vedeta a ales să păstreze tăcerea pentru a-și proteja copiii și pentru a traversa acest moment sensibil departe de presiunea mediatică. Aceeași atitudine rezervată a fost păstrată și ulterior, Diana considerând că anumite lucruri trebuie trăite și procesate în liniște.

Pentru prima dată însă, Diana Bart a vorbit deschis despre divorț și despre procesul interior care a dus-o în acest punct. Vedeta a mărturisit că decizia nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unei perioade lungi de reflecție. Deși au existat numeroase discuții cu fostul soț despre problemele din relația lor, Diana Bart a fost cea care a avut curajul să facă pasul decisiv și să înceapă demersurile pentru separare.

„Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. (…) Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”, a declarat Diana Bart, în podcastul lui Jorge.

Diana Bart și Mihai Dumitrescu nu mai dormeau împreună

În timp, ea a realizat că ea și Mihai Dumitrescu aveau perspective diferite asupra vieții și că nu se mai regăseau cu adevărat în căsnicia lor. Conexiunea firească dintre doi parteneri se pierduse, iar acest lucru devenise tot mai evident cu mult înainte de divorț. Diana Bart a dezvăluit că ajunsese într-un punct în care nici măcar nu mai dormea împreună cu soțul ei, un semn clar al distanței emoționale care se instalase între ei.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că și celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai declarat Diana Bart.

Deși ambii parteneri ar fi simțit că relația lor nu mai funcționează așa cum ar fi trebuit, mult timp au amânat o decizie radicală. Rutina zilnică, responsabilitățile și concentrarea asupra copiilor i-au făcut să ignore semnalele clare ale unei relații aflate în declin. În cele din urmă însă, Diana Bart a ales sinceritatea față de sine și a decis că este momentul să pună capăt unei căsnicii în care nu se mai simțea împlinită.

Diana Bart, în tandrețuri cu actorul Daniel Nuță

Prezentatoarea emisiunii „Flash Monden” de la Prima TV a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze tandre, într-un parc din centrul Capitalei, alături de actorul Daniel Nuță, în vârstă de 32 de ani.

Cei doi au fost filmați stând pe o bancă, la o cafea, iar la finalul întâlnirii, imaginile i-au surprins sărutându-se pasional. Scenele au făcut imediat înconjurul internetului, alimentând speculațiile privind o posibilă relație.

