Recent, prezentatorul TV s-a arătat deranjat de avertizările de ger ale meteorologilor, Dan Negru afirmând că este normal ca iarna să fie frig afară, iar temperaturile să fie cu minus.

Mai mult decât atât, el a precizat că toate aceste avertizări de ger sunt doar niște exagerări și că, așa cum scrie și în manualele școlare ale elevilor din clasele V-VIII, temperaturile normale care ar trebui să fie în România pe timp de iarnă se situează între minus 3 grade Celsius și minus 5 grade Celsius.

Vedeta de la Kanal D a mai afirmat că prin aceste avertizări meteo, care i se par exagerate, nu se întâmplă altceva decât să fie instaurată frica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Exagerările de azi sunt rezultatul exagerărilor de ieri. Ecleziastul a explicat echilibrul: «Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei». În fiecare iarnă și în fiecare vară văd exagerări. De ce? Acum e frig și ninge. Așa e iarna. Așa învățăm încă din clasele primare. Copiii învață la geografie astfel:

«România are o climă temperat-continentală, cu patru anotimpuri: primăvară, vară, toamnă și iarnă. Temperaturile maxime medii anuale oscilează între 22 de grade Celsius și 25 de grade Celsius în timpul verii, respectiv între minus 3 grade Celsius și minus 5 grade Celsius în timpul iernii. Temperaturile extreme înregistrate în România au fost de minus 38,5 grade Celsius la Bod (județul Brașov), pe 25 ianuarie 1942, și de 44,5 grade Celsius la Ion Sion (județul Brăila), pe 10 august 1951».

Manualele școlare de geografie, clasele V–VII. Culmea, n-au schimbat manualele școlare. Copiii învață la școală normalitatea, dar altcineva le predă frica. Cine? De ce? Iarna este frumoasă. Zăpada încetinește viața. Iarna este timpul liniștii. Și este firesc ca iarna să fie frig. Dar firescul vieții a ajuns frica”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE