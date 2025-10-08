Surse apropiate familiei au explicat că decizia nu a fost una ostentativă, ci o măsură care a ținut strict de securitate. Deși pentru mulți ar părea un moft să îți inviți partenera într-o clădire care poartă numele familiei, în cazul lui Barron Trump, totul s-a făcut sub supravegherea agenților care îl protejează permanent.

Tânărul Trump locuiește în prezent la Washington D.C., acolo unde urmează cursurile Universității New York (NYU), la campusul din capitala americană. Cursurile au început pe 2 septembrie, iar programul universitar include domenii precum politică, istorie, economie, jurnalism și politici publice.

Deși ar fi putut studia la campusul principal din Greenwich Village, Barron Trump a ales varianta din Washington cel mai probabil pentru a rămâne aproape de reședința familiei. Surse din anturajul său spun că, în perioada petrecută în New York, fiul lui Donald și al Melaniei Trump devenise rapid o figură populară printre colege.

„Este înalt și puțin stângaci, dar era tânărul fatal, toate fetele voiau să vorbească cu el”, a spus pentru Page Six un coleg al lui Barron Trump. O altă sursă citată de People a confirmat informația: „Este un adevărat gentleman. Foarte popular, înalt și chipeș”.

Deși provine dintr-o familie în care expunerea mediatică e inevitabilă, Barron Trump duce o viață surprinzător de discretă. În aprilie, Page Six scria că tânărul nu își poate oferi numărul de telefon colegilor, de teamă ca acesta să nu ajungă în presă. În schimb, comunică prin platforme precum Xbox Chat și Discord, un detaliu care i-a făcut pe internauți să-l considere un „adolescent normal în circumstanțe excepționale”.

„Dacă ar da numărul cuiva, s-ar afla imediat și ar fi nevoit să-l schimbe mereu. Este mai simplu așa, prin jocuri sau aplicații private”, a explicat o sursă apropiată familiei.