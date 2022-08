Motivul pentru care Florin Busuioc a refuzat să joace în „Las Fierbinți”. Ce a spus despre serialul de la Pro TV

„În ultimul an am avut ocazia să joc în trei filme, în „Pup-o mă, 2”, în „Secretul lui Zorillo” și „Zăpadă, Ceai și Dragoste” și a fost foarte bine că am jucat. Trei comedii, două cu Alin Panc și Sandu Pop și unul cu Liviu Varciu. Mi-a plăcut să lucrez la ele. Dar nu au mai venit oferte.

Mie în general îmi place să fac comedie. Nu prea îmi plac dramele și în general nu-mi plac dramele astea minimaliste românești care s-au făcut până de curând.

Nu asta e problema, nu vreau să zic nimic rău despre filmul romanesc, care e bine că există, ia premii la festivaluri.

Cât despre piese de teatru, mai am una singură în momentul ăsta, cu Gheorghe Ifrim și cu Marius Chivu, „Insomniacii”, pe care îl jucăm la Teatrul Național și prin țară. Și am cumpărat trei piese din America să alegem tot una dintre ele să facem tot noi trei un al doilea spectacol. Să sperăm că va ieși”, a precizat Busuioc pentru Click.

În trecut, Busu a primit propunerea de a juca în „Las Fierbinți”, unul dintre cele mai apreciare seriale românești, însă, a refuzat.

„Mi s-a propus mai demult și am refuzat, nu m-a interesat. Las Fierbinți este frumos așa cum e. Nu trebuie să apar eu în „Las Fierbinți” că să fie și mai frumos. Pentru că el este super OK așa cum este el. Nu m-a interesat să fiu sincer”, a povestit Florin Busuioc, care ne-a spus și care este starea lui de sănătate.

