De aproape o săptămână, Ioana Maria Moldovan a dispărut de pe micul ecran. Prezentatoarea nu a mai fost văzută la jurnalul de știri Focus de la Prima TV, iar mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Nu este în vacanță și nici nu și-a dat demisia, ci are probleme de sănătate.

„Lipsesc motivat de câteva zile de la jurnalul de știri Focus de la ora 23.00. Mai pe scurt: nu am voce… voce extrem de importantă în meseria de prezentator. Mai pe larg însă, povestea este cam așa: exact pe 13 ianuarie, când minunea mea, Andrei-Ioan, a împlinit 4 ani, eu am rămas fără glas. A fost o aniversare pe care n-am s-o uit cu siguranță niciodată!

„Verdictul: laringită, una urâtă!”

Am simțit încă de dimineață că nu am glas, dar am miros, am gust, n-am temperatură, am două teste pentru COVID negative, deci sincer nu mi-am făcut multe griji. Însă spre seară, când n-am mai putut scoate un sunet, m-am cam panicat. Eram perfectă, dar fără voce. Evident că am apelat la specialiști, n-am luat după capul meu nimic. Verdictul: laringită, una urâtă! Tratament: medicamente, vitamine, siropuri și repaus vocal total. Asta cu repausul e ceva foarte greu pentru un om care vorbește mult”, a declarat Ioana Maria Moldovan pentru Click!.

Săptămâna viitoare, vedeta se va întoarce pe micul ecran, asta după ce medicii i-au dat voie să revină, însă numai cu o condiție. Ioana Maria Moldovan are voie să vorbească doar o oră, atunci când prezintă jurnalul de știri.

„Medicii vor să mai stau o perioadă pe silence (n.r. – tăcere). Dar tot împreună am căzut la o înțelegere, asta pentru că tratamentele își fac efectul și am început să prind ușor glas, să mă întorc săptămâna viitoare, cu o condiție însă… vorbesc doar la jurnal, fix o oră de la 23.00 la 0.00”, a spus prezentatoarea de la Prima TV.

Este pentru prima dată, în 19 ani de presă, când Ioana Maria Moldovan se confruntă cu o asemenea situație. Vedeta consideră că este o lecție foarte importantă pe care a primit-o de la viață.

„În 19 ani de presă nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. E o lecție importantă și foarte grea pe care am primit-o de la viață, care mi-a arătat din nou că totul se poate schimba într-o secundă”, a spus Ioana Maria Moldovan pentru sursa mai sus menționată.

