Irinel Columbeanu a fost întotdeauna atras de femeile mai tinere decât el, drept dovadă căsnicia cu Monica Gabor, dar și povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Oana Cojocaru. După ce a ajuns la sapă de lemn, omul de afaceri nu a mai reprezentat un interes pentru multe domnișoare.

După divorțul de Monica Gabor, Irinel Columbeanu a avut o relație timp de trei ani cu Oana Cojocaru, o femeie mai tânără cu 40 de ani decât el. Acum, fosta iubită a omului de afaceri a spus de ce a ales să-l părăsească, deși inițial diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ea.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu de ani buni, Oana Cojocaru a păstrat legătura cu Irinel Columbeanu. După ce fostul milionar a ajuns la azil, bruneta l-a vizitat de mai multe ori și l-a încurajat în această perioadă grea din viața lui.

„Ne-am separat pentru că e clar că la un moment dat eu îmi doream altceva. Simțeam că vreau altfel de relație. La momentul acela relația nu era complicată, după trei ani am început să mă gândesc mai mult la viitor, la mai multe chestii. Nu mai suntem împreună, dar ținem încă legătura, suntem apropiați, doar că nu mai e la fel”, a spus fosta iubită a lui Irinel Columbeanu la Xtra Night Show.

Oana Cojocaru a declarat că va continua să meargă în vizită la fostul iubit și că a observat că acesta a început să fie mai optimist. La un moment dat, Irinel Columbeanu și-a exprimat dorința de a se împăca cu fosta lui iubită, însă aceasta nu își mai dorește o relație cu el.

„Eu am fost de trei ori la el și o să mai merg. (…) Când eu îl vizitezi sau la telefon, pentru că noi mai vorbim și la telefon, este foarte optimist eu așa îl știu dintotdeauna. E optimist că va fi bine”, a mai spus Oana Cojocaru.

Irinel Columbeanu spera să se împace cu Oana Cojocaru

Timp de trei ani, Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru au avut o relație, din 2018 până în 2021, însă ea l-a părăsit pentru a pleca în Dubai, unde a locuit o perioadă. Fosta iubită a omului de afaceri s-a întors la scurt timp în România și a început să practice yoga.

Până de curând, Irinel Columbeanu încă spera la o împăcare cu Oana Cojocaru, deși mărturisea că a mai încercat o dată să reia povestea de dragoste. „Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei.

Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu acum câteva săptămâni pentru cancan.ro.

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment monden, iar Oana Cojocaru avea doar 20 de ani atunci. Tânăra a fost alături de Irinel Columbeanu atunci când acesta și-a pierdut întreaga avere, iar o perioadă au locuit în apartamentul pentru care Romanița Iovan plătea chirie. Părinții fostei iubite a lui Irinel Columbeanu nu au fost niciodată de acord cu relația fiicei lor cu fostul milionar.

