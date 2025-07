Ruptura dintre Lino Golden și Delia a avut loc în urmă cu câteva luni, luând prin surprindere pe toată lumea, în special pe fani, care erau convinși că relația lor era una solidă și lipsită de probleme. În timpul procesului de divorț, ambii au ales să nu facă declarații publice, păstrând discreția cu privire la viața lor personală.

Însă recent, Delia Salchievici a decis să clarifice motivele separării și să aducă lămuriri legate de ceea ce s-a întâmplat în relația lor. Ea a explicat că nu a existat infidelitate, iar decizia de a merge pe drumuri separate a venit în urma conștientizării faptului că nu mai erau compatibili ca parteneri de viață. Dragostea dintre ei s-a stins treptat.

De ce au divorțat Lino Golden și Delia Salchievici

„Pur și simplu nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm.

Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, la Un Show Păcătos.

Recomandări Ce ar însemna ca România să fie retrogradată la „junk”. Viața cetățenilor ar deveni un calvar: salarii stagnante sau venituri pierdute complet

Se pare că după separare, cei doi au rămas în relații cordiale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cum se înțeleg Lino Golden și Delia Salchievici după divorț

Potrivit spuselor Deliei, nu au existat certuri majore între ei, ceea ce le-a permis să încheie căsnicia într-un mod liniștit și matur. Până în acest moment, Lino Golden nu a făcut niciun comentariu public despre divorț.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace.

Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus fosta parteneră a lui Lino Golden, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Recomandări Val masiv de rachete și drone lansat de Rusia asupra orașelor ucrainene îndepărtate de front. Polonia a trimis avioane de luptă la graniță

Zilele trecute, mesajul lui Lino Golden după ce Delia Salchievici a confirmat divorțul de el a atras atenția. Artistul nu a oferit detalii, însă a publicat recent un mesaj subtil, prin care a dat de înțeles că este din nou singur. În engleză a publicat un mesaj: „to clear the single, Iam air”.