„Nu am fost consultați”

Potrivit lui Răzvan Pîrcălăbescu, șeful ROMARM și președinte al Patronatului din Industria de Apărare, companiile nu au primit nicio solicitare oficială privind implicarea lor în acest program.

„Din păcate, niciuna dintre companiile membre ale Organizației Patronale din Industria de Apărare nu a fost consultată pentru programul SAFE”, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu, care spune că proiectul este unul important, dar fără dialog cu industria locală ar putea să nu producă rezultatele dorite.

„Noi considerăm că este un program foarte bun, dar dacă nu se consultă mediul de afaceri autohton, cred că nu va ajunge la rezultatul scontat”, a adăugat acesta.

„România poate produce aproape tot ce are nevoie armata”

Directorul ROMARM susține că industria locală ar putea fabrica o gamă largă de echipamente militare pentru Armata Română.

„Putem produce tot ce are nevoie sistemul de forțe armate al României, de la muniție de calibru mic, mediu și mare, până la drone, mașini de luptă, tancuri sau obuziere”, a spus Pîrcălăbescu.

El a mai afirmat că numeroase companii din industria auto s-ar arăta interesate să își adapteze producția pentru sectorul apărării și că numeroase firme din acest sector au contactat deja industria de apărare pentru a discuta despre conversia unor linii de producție.

„Venim în spate și cu o industrie puternică, ce generează astăzi cel mai mare procentaj în produsul intern brut al României. Avem companii mari, companii care își doresc să facă astfel de produse și chiar ne pare rău că nu le putem produce”, a spus directorul ROMARM.

România poate accesa miliarde prin SAFE

Programul SAFE este un instrument financiar creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini investițiile în industria de apărare, care oferă statelor membre împrumuturi pentru achiziții militare comune și pentru dezvoltarea capacităților industriale din domeniul apărării.

Fondul total al programului ajunge la 150 de miliarde de euro la nivel european, iar România poate accesa aproximativ 16 miliarde de euro, bani care vor fi acordați sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă. Dintre aceștia, 9,6 miliarde sunt destinate exclusiv achizițiilor militare, inclusiv 12 elicoptere Airbus H225M de 852.000.000 de euro, iar fondurile vor fi utilizate în derularea a 21 de programe pe termen lung.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE