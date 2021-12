Astăzi, Monica Anghel, a fost invitată la „Star Matinal”, emisiunea prezentată de Nasrin Ameri și Dima Trofin la Antena Stars, unde a explicat de ce nu s-a mutat din România. Artista a primit foarte multe propuneri pentru a părăsi țara natală, însă nu a putut să facă niciodată acest pas.

„Am fost plecată în străinătate de foarte multe ori. Am locuit un an la New York și m-am întors în România pentru că simțeam nevoia să mă întorc la mine acasă. Mi s-au făcut propuneri concrete (n.r. – de mutare) și nu am putut. Mă simt cel mai bine la mine acasă. N-aș putea să mă duc în altă țară și să locuiesc în altă țară”, a mărturisit Monica Anghel la Antena Stars.

Timp de un an, artista a locuit la New York, însă dorul de casă a făcut-o să se întoarcă în România. Monica Anghel și-a dat seama atunci că nu poate să stea departe de țara ei.

„Mi-era dor de absolut tot, de fiecare stradă, de fiecare om pe care îl întâlnesc pe stradă deși nu-l cunosc, de limba română. Mi-era dor chiar și de lucrurile de care ne lovim în fiecare zi și care sunt mai puțin plăcute, mi-era dor chiar și de acelea”, a mai spus celebra artistă.

Monica Anghel se ocupă de afacerea familiei

Publicul și fanii ei sunt obișnuiți cu artista Monica Anghel, cu vedeta care urcă pe scenă și captează atenția tuturor cu talentul său înnăscut. Cântăreața este însă și antreprenoare.

Monica Anghel, în vârstă de 50 de ani, conduce afacerea familiei. Au accesat fonduri europene și au renovat conacul familiei pe care l-au transformat într-o pensiune. Acesta e situat în Argeș.



