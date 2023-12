Însă Răzvan are un plan. Acesta și-a propus să se rupă de grup și să meargă prin munți, singur, să caute aurora boreală, pentru a se bucura de o experiență unică în viață.

„Da, soția m-a convins să merg în Laponia. Și pentru mine este o curiozitate, nu era o vacanță planificată, însă da, s-ar putea să fie o experiență, mai ales că eu nu prea sufăr de frig și mi-am propus să mă rup puțin de grup, să îmi iau o mașină și să merg undeva în munți, puțin mai departe.

Vreau să văd aurora boreală. Am să caut până dimineață, chiar dacă nu o găsesc, am să insist. Am doar 4 zile la dispoziție”, a declarat Răzvan Fodor pentru Spynews.ro.

„Este o vacanță pentru copii, plus că nu îmi plac vacanțele de 4 zile. Îmi plac doar vacanțele lungi. Ce este până într-o săptămână, nu este vacanță. Sunt bani aruncați pe fereastră.

Eu, de exemplu, am un alt ritm. Vreau ca în vacanță, două zile să stau la restaurant, să mănânc chestii bune, o zi o am pentru vizitat, iar mai apoi 2-3 zile vreau să stau. Nu vreau să mă grăbesc, vreau să îmi permit într-o banală zi de sâmbătă, să dorm după-amiază”, a mai declarat artistul.

Ce spunea Irina Fodor despre vacanța alături de prietenii lor

„Prietenia adevărată e atunci când îi trimiți un mesaj subtil prietenei tale, și ea știe ce are de făcut, fără prea multe explicații.

Să vă zic cum am procedat. A scris Adela Popescu pe Facebook (sau pe Insta, nici eu nu mai știu) că pleacă la Moșu, în Laponia. I-am lăsat și eu un mesaj timid la postare, că mvaai, ce frumos, ce mi-ar plăcea și mie… înțelegeți voi.

Ce credeți că a făcut? A pândit momentul, o întâlnire comună, și s-a apucat de făcut psihologie inversă, laterală și cu spatele, cu mare atenție în oglinda retrovizoare, unde nu-l scăpa din priviri pe Fodor.

Asta în timp ce îmi povestea mie ce frumusețe îi așteaptă pe tărâmuri înzăpezite, cu săniuțe trase de husky, unde renii zburdă liniștiți sub aurora boreală, iar Moș Crăciun stă la povești cu tine.

Eu mă tot înduioșam și mă tot miram, în timpul ăsta. Capcana a făcut clanc! și l-a prins nemilos pe Fodor. Pe scurt, mergem și noi în Laponia!”, a scris Irina Fodor pe rețelele sale de socializare.

