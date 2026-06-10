Motivul pentru care Saveta Bogdan nu mai merge în SUA: „Gata, nu mai plec”

Iată însă că în 2026 artista de muzică populară și-a schimbat programul: are concerte atât în România, cât și în afara țării, iar banii pe care îi obține îi păstrează pentru a-și plăti facturile la iarnă.

Potrivit celor spuse de cântăreață, Saveta Bogdan nu mai pleacă în SUA în această vară, deoarece fiica ei are un alt program la muncă, față de anii trecuți.

„Am tot mers la ea șapte ani la rând. Am ajutat-o și cu casa, cu grădina, i-am mai și gătit… Dar anul acesta, gata, nu mai plec! E drumul foarte lung și obositor și în plus nu prea mai am de ce. Ea lucrează ca asistentă medicală la un azil, mai departe de zona unde locuiește, și nu mai poate veni în fiecare zi acasă. Mai stă cu bătrânii zile la rând, așa că eu ce să fac acolo singură?”, a spus Saveta Bogdan pentru Click.

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Întrebată cum se mai simte fiica ei, deoarece anul trecut a avut unele probleme de sănătate, artista a precizat că lucrurile sunt ok acum.

„Acum este bine, a făcut tratament, m-am speriat însă foarte tare, am fost la ea, am ajutat-o… Anul acesta am decis însă să petrecem concediul împreună, dar nici în America, nici în România, ci în Grecia. Vrea neapărat să ajungă acolo la plajă. Vom mânca bunătăți tradiționale, ne vom plimba, mai povestim, noi avem o relație foarte bună.

I-am zis să vină mai des prin țară, mai ales după ce eu nu voi mai fi. Îi las moștenire apartamentul meu din zona Moșilor, alți copii nu am. Ei însă îi place acolo în America, se câștigă mai bine, e un alt nivel de trai, este căsătorită cu un om bun”, a încheiat Saveta Bogdan.

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