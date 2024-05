Deși locuiau împreună, iar la un moment dat chiar vorbeau despre o posibilă căsătorie, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit după trei ani de relație. Chiar el a făcut dezvăluirea în urmă cu câteva zile, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

„Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

Fanii s-au tot întrebat ce s-a întâmplat între ei, dacă mai e vreo șansă de împăcare, dacă vor forma din nou un cuplu. Acum, Sebastian Dobrincu a lămurit totul într-un mesaj postat pe contul lui de Instagram. Tânărul milionar s-a separat definitiv de Ioana Ignat.

Sebastian Dobrincu: „Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot”

El susține că sunt prea diferiți pentru a continua o relație. „Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.

Ioana Ignat: „Sunt binecuvântată! Se întâmplă lucruri extraordinare în viața mea”

La doar o zi după ce Sebastian Dobrincu a anunțat despărțirea la Pro TV, Ioana Ignat a apărut în aceeași emisiune, însă nu pentru a face dezvăluiri despre viața ei personală, ci pentru a-și promova albumul de muzică ce îi poartă numele.

„Vor mai fi 5 piese, momentan am lansat doar 18, lucrez de vreo patru sau cinci ani la albumul ăsta pentru că nu am plecat cu gândul să fac un album, s-au adunat în sute de ore de studio. Majoritatea pieselor sunt compuse de mine, dar am colaborat și cu alți scriitori foarte talentați. (…)

Printre preferatele mele este piesa O poveste de iubire și a fost inspirată, eu cu colegii mei ne-am gândit la doi oameni care îmbătrânesc împreună. M-am vizualizat și pe mine acolo, dar mai sunt și piese care nu sunt inspirate chiar din viața mea”, a declarat ea.

Referitor la sărbătorile de Paște, Ioana Ignat a spus că le-a petrecut cu familia, fără să rostească și numele lui Sebastian Dobrincu. „De Paște am fost acasă, am încercat să împac pe toată lumea, dar e greu în trei zile, am stat un pic și cu familia de aici, și cu familia de la Botoșani. Am fost pe drumuri, am împăcat pe toată lumea”.

Întrebată apoi de Cătălin Măruță dacă ea e împăcată, Ioana Ignat a spus că da. „Și tu ești împăcată?”, a zis prezentatorul, iar ea a răspuns: „Da, sunt foarte bine, sunt binecuvântată și se întâmplă lucruri extraordinare în viața mea”.

