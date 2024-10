În urmă cu câteva zile s-a aflat că Silviu Biriș s-a recăsătorit în secret, la 8 ani de la divorțul de Irina Cornișteanu. Femeia care i-a cucerit inima lui Silviu Biriș este Rodica Ștefan. Pentru ea actorul a acceptat să facă o nuntă mai mare, deși inițial își dorea un eveniment restrâns, pentru că el a mai fost căsătorit.

Într-un interviu exclusiv pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Silviu Biriș a făcut primele declarații despre căsătorie. „Am hotărât să fim cât se poate de discreți, până la urmă viața noastră ne aparține. Acum e adevărat, prin prisma profesiei mele este și publică, dar a fost un eveniment de care ne-am bucurat și a fost un eveniment ca o sărbătoare, mai ales că am fost înconjurați de rudele noastre și de prietenii cei mai apropiați.

Ne-am dorit la început să fie o masă restrânsă, am zis noi și nașii, apoi am zis că trebuie să facem nunta ta, pentru că dacă eu am mai fost căsătorit, pentru tine este prima dată, așa că atunci trebuie să faci ceva de care să te bucuri, să nu ai regrete niciodată. Am chemat și prietenii, și rudele de gradul 2, și am ajuns la o petrecere cu 130 de persoane.”, a spus Silviu Biriș, care nu pleacă curând cu soția în luna de miere.

Recomandări Crima pasională din lumea bună a Bucureștiului care a rămas nerezolvată și la 90 de ani distanță. Cum a sfârșit Tita Cristescu, prima Miss România

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„O să urmeze o săptămână sau două săptămâni de miere, dar nu acum, când o să am concediu la vară și ea la fel, pentru că suntem doi oameni destul de ocupați. Dacă eu munceam 10 ore pe zi, ea muncește 25.”, a mai spus Silviu Biriș.

Aurelian Temișan, la nunta lui Silviu Biriș

Aurelian Temișan a fost cel care a dezvăluit că prietenul său bun, Silviu Biriș, s-a căsătorit în secret și a postat imagini din ziua cea mare. „Prietene Silviu, îți dorim ca alături de Rodica să iți găsești liniștea și să îmbătrâniți frumos și împreună. Ne-am simțit ex-ce-lent aseară la petrecerea voastră.

Ca dovadă, iată o parte din bucuria de a cânta pentru tine și minunații voștri invitați, în același timp, mare parte fiind colegii noștri. Casă de… ce vreți voi, dar nimeni să nu își bage nasul în relația voastră”, le-a urat Aurelian Temișan, pe Facebook, Rodicăi Ștefan și lui Silviu Biriș.

Recomandări Trecerea la ora de iarnă. Când a apărut conceptul și cum a evoluat de-a lungul timpului. Dr. Richard Constantinescu: „Un experiment social cu implicații adânci” | Interviu

„Dragul meu, Temi Aurelian Temisan cuvintele mele sunt sărace pentru a putea cuprinde imensa bucurie pe care ne-ai adus-o nouă și invitaților noștri!!! Muzica și talentul tău crează superlativul oricărui eveniment la care participi! Abia așteptăm concertul tău din 18 noiembrie de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. Faptul că ați venit la nunta noastră rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, i-a răspuns Silviu Biriș.

Silviu Biriș a fost căsătorit cu Irina Cornișteanu, cu care are doi copii, o fată de 18 ani și un băiat de 23 de ani. Cei doi au divorțat în 2016 și nu mai țin legătura. Actorul a suferit enorm după divorț și acesta a fost și motivul pentru care s-a înscris la Teologie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News