Emisiunea prezentată de Mugur Mihăescu va avea debutul pe 10 mai, la Metropola TV, și se numește „Meriţi”. Conform paginademedia.ro, este vorba despre un late night show în care invitaţii îşi vor spune povestea.

„Este o emisiune care are o deviză clară, educaţia. De asemenea este o emisiune care îşi propune să identifice de ce s-a deprofesionalizat România şi cum să face să o profesionalizăm din nou. «Meriți» este locul în care vom încerca să scoatem în evidenţă poveşti de viaţă ale oamenilor potriviţi ajunşi în locurile potrivite.

Spunem poveşti ale oamenilor care excelează în meseriile lor şi încercăm să-i extragem din «Marea masă mută». Îmi propun să fiu vocea acestor oameni!”, a spus Mugur Mihăescu pentru sursa menționată mai sus.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Dincolo de viața profesională, Mugur Mihăescu este un tată mândru. Are 53 de ani și o fiică în vârstă de 21 de ani, care studiază departe de România. Actorul a vorbit despre relația pe care o are cu Ivona și ce așteptări are de la aceasta.

“Nu mi-am crescut fiica după o reţetă anume. Pur şi simplu, am decis împreună cu soţia mea, Rodica, să avem încredere totală în ea. Dar ne-am asigurat, şi eu, şi maică-sa, că a primit abc-ul regulilor de viaţă, alea care încep mereu cu regulile de bun simţ, cele pe care le ştim toţi”, a spus acesta, potrivit Impact.

Citeşte şi:

De ce în Brazilia au murit de COVID peste 2.000 de copii. „Cifrele sunt cu adevărat înspăimântătoare”

Aproape 200 de decese COVID și 3.800 de infectări în ultimele 24 de ore, în România

Premierul şi-a delegat atribuţiile de ministru interimar al Sănătăţii către secretarul de stat Andrei Baciu

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă, UMILITĂ în Senat. Ce s-a întâmplat chiar în această dimineață

Observatornews.ro O tânără româncă şi alte două femei au fost ucise în Valencia, în ultimele 5 luni. Toate trei au fost sugrumate, apoi aruncate în şanţ

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2021. Scorpionii sunt tentați să se izoleze față de orice opinie, indiferent de originea ei

Știrileprotv.ro Guvernul oferă peste 1.200 de lei. Care este condiția

Telekomsport I-a oferit 500 de euro pentru o oră de amor. Este soţie de fotbalist şi reacţia ei a fost explozivă

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)