Chiar dacă Faimoșii au câștigat imunitatea și nu au avut niciun duel pentru eliminare, totuși Naba Salem a părăsit Republica Dominicană și s-a întors în România. Asta după ce medicii i-au interzis să mai concureze, din cauza problemelor medicale pe care concurenta le avea.

„Am venit să îmi depășesc limitele, ceea ce am reușit foarte bine, din punctul meu de vedere. Datorită acestei echipe au reușit să mă autodepășesc. Vreau să spun doar că dacă sărăcia și foamea ne-au unit, opulența sigur o să o driblăm cum putem mai bine”, a afirmat Naba Salem înainte să părăsească Survivor România 2026.

Chiar dacă a rezistat doar opt săptămâni în show-ul de la Antena 1, Naba Salem se pare că și-a rotunjit destul de bine veniturile în cele două luni petrecute în Republica Dominicană.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a negociat foarte bine contractul cu Antena 1 și, pe lângă o sumă de bani pe care a primit-o în momentul în care a semnat cu Survivor România 2026, ea a fost remunerată și cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută departe de România.

Astfel, pentru că a rezistat la Survivor România 2026 timp de opt săptămâni, Naba Salem a primit 16.000 de euro de la Antena 1!

„Încerc să mă abțin, dar nu pot. Eu acum plâng de dureri, nu plâng că mă emoționează nimic. Nu pot să fiu emoționată atâta timp cât îmi arde gura stomacului. Nu cred că sunt tocmai un beneficiu pentru tribul meu în acest moment. Pot să spun că echipa noastră are un handicap și acela sunt eu”, a mai spus Naba Salem înainte să plece din Republica Dominicană.

