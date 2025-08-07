Naomi Campbell, una dintre cele mai emblematice și influente figuri ale modei internaționale, vine pentru prima dată în România – și nu oricum! Pe 15 august 2025, supermodelul britanic va urca pe scena Nuba Beach Club din Mamaia, unde va susține un show incendiar de DJ-ing, noua sa pasiune care face furori pe marile scene ale lumii.

Ajunsă la 55 de ani, Naomi Campbell își continuă parcursul artistic într-un mod surprinzător și creativ. După ce a defilat mulți ani pentru cele mai mari branduri de fashion din lume, a decis să-și extindă cariera în zona muzicii electronice, mixând deja în fața a mii de fani și cucerind publicul cu vibe-ul și energia sa electrizantă. Seturile sale muzicale sunt susținute de influențele colectivului berlinez Keinemusik, care îi oferă sprijin creativ, fără a mixa însă alături de ea în cadrul show-urilor.

Evenimentul de la Mamaia se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, aducând în România nu doar eleganța și carisma legendară a unui top model internațional, ci și o experiență muzicală inedită, într-un cadru exclusivist. Fanii din țară și turiștii străini vor avea ocazia unică de a o vedea live pe Naomi Campbell într-o ipostază cu totul nouă, dar la fel de spectaculoasă.

Cine este Naomi Campbell

Născută în Londra, în 1970, Naomi Campbell și-a început cariera în modeling la doar 7 ani, devenind, de-a lungul anilor, un simbol al eleganței și al frumuseții. A fost primul model de culoare care a apărut pe coperta revistei Vogue, în august 1988, și a colaborat cu nume mari din muzică, film și modă, de la Michael Jackson și Madonna, până la Chanel și Versace.