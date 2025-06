Nea Mărin, chemat să participe la Asia Express. Alături de cine ar face echipă: „Nu am cale de mijloc” | EXCLUSIV

Lider de audiență cu multe ediții ale emisiunii din acest an, show-ul de la Antena 1, care este difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20.30, nu îl readuce în centrul atenției doar pe Nea Mărin, ci și pe ajutoarele lui (Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Sonny Medini și Rikito Watanabe) și pe alte vedete din țara noastră.

Mona Segall a schimbat formatul emisiunii

Odată cu debutul noului sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, am stat de vorbă cu Nea Mărin, care ne-a spus cum s-a ajuns la acest tip de format, care este diferit față de sezoanele trecute ale emisiunii.

„Încă o dată, Mona Segall a venit cu o idee extraordinară! Este ca o încununare a tuturor muncilor pe care le-am făcut în celelalte sezoane, este ca un extemporal pentru Liviu, Andrei, Sonny și Rikito. E un sezon cu de toate! Muncă și relaxare, bucurie și frustrare, câștigători și pierzători!

Pentru mine personal este o bucurie să văd câte au învățat băieții mei, chiar dacă au tras chiulul de cele mai multe ori, ceva-ceva s-a prins de ei. Iar acum, când au o miză bună, chiar dau totul! Telespectatorii noștri se vor distra maxim alături de noi”, a afirmat Marin Barbu în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Război Israel-Iran, ziua 11. Israelul a bombardat ținte guvernamentale din Teheran: Trump vrea o soluție diplomatică, dar administrația sa așteaptă riposta Iranului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Referitor la sezoanele trecute, vedeta de la Antena 1 a precizat că au fost și amintiri neplăcute, pe care a preferat să le dea uitării, și că emisiunea l-a învățat un lucru foarte important: nu poate colabora chiar cu oricine!

„Bineînțeles că am acumulat si amintiri neplăcute, dar în comparație cu cele frumoase și amuzante, aleg mereu să le dau uitării pe cele care mi-au creat disconfort. Am învățat din ele și mai ales am învățat că nu pot colabora cu unele persoane”, a mai dezvăluit Nea Mărin.

Nea Mărin a primit oferta de a merge la Asia Express

Ținând cont că a făcut parte și din alte formate de la Antena 1, printre care „Splash! Vedete la apă”, l-am întrebat pe Marin Barbu și dacă s-ar vedea concurent într-un show de genul „Asia Express”. Iar răspunsul lui ne-a surprins.

„Așa este, am participat cu mult drag în diferite proiecte ale Antenei. Încă de la primul sezon, Mona Segall mi-a propus să merg și în Asia Express, dar în viață este bine să îți cunoști limitele! În cazul meu, fiind Berbec, nu am cale de mijloc… ori câștig, ori mai bine stau acasă!

Recomandări Baremul de corectare la limba română pentru Evaluarea Naţională 2025

Așa cum toată lumea știe, am o vârstă, am multe responsabilități și o familie ce depinde de mine! Mi-e teamă că, intrat în febra competiției, aș uita de mine. Am pus odată cu Larisa, fiica mea, pe hârtie ce ar însemna pentru noi o eventuală participare, dar am hotărât că nu ne permitem să ne accidentăm și nici să lipsim o perioada atât de mare de la școală. Dar mai e vorbă: niciodată să nu spui niciodată”, a încheiat Nea Mărin interviul oferit în exclusivitate pentru Libertatea.

Vezi Subiecte română Evaluarea Națională 2025 – ce a picat elevilor de clasa a 8-a!