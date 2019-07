Nelu Ploieșteanu, despre soția sa: „I-am zis să meargă la control, că are o mică depresie”

În luna aprilie a anului trecut, interpretul de muzică de petrecere Nelu Ploieșteanu și-a pierdut fiul, Mihăiță.

Băiatul lui Nelu Ploieșteanu și al Elenei era ținuit la pat de mai bine de 20 de ani. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferința. de la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie.

La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Nelu Ploieșteanu a afirmat că soția sa nu și-a revenit după pierederea fiului lor.

„Soția plânge mereu, e într-o mică depresie. Nu și-a revenit, s-a împlinit un an de când a murit Mihăiță. Mergem zilnic la cimitir. Nu pot sta să nu mă duc. Soția se duce mereu, îi e dor de el. I-am zis să meargă la control, că are o mică depresie. Mormântul are mii de flori, e satisfacție sufletească, zici că ești în Rai acolo, să mă ierte Dumnezeu. Ea îl visează, îl caută prin casă. Eu am mers la psiholog, ea nu a vrut.”, a declarat Nelu Ploieșteanu, potrivit spynews.ro.

