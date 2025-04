Neversea Kapital va aduce timp de trei zile și trei nopți experiența celui mai îndrăgit festival de pe o plajă din Europa în Capitală, creând în acest fel un concept nou și atractiv, infuzat cu magia Neversea, anunță organizatorii într-un comunicat oficial.

Din 2026, festivalul din București va avea o identitate proprie, KAPITAL Festival, propunându-și să devină un nou mega-festival, alături de UNTOLD.

Cum se va desfășura prima ediție Neversea Kapital

În 2025, prima ediție Neversea Kapital va aduce bucureștenilor show-uri speciale ale unor artiști internaționali apreciați și relevanți, diversitate de genuri muzicale, design de scene impresionant, experiențe culinare inedite, tehnologie și activări de ultimă generație, street art, fashion, precum și alte surprize care vor fi dezvăluite în perioada următoare.

Organizatorii își propun ca noul festival să fie o opțiune accesibilă și la îndemână în primul rând pentru bucureșteni, dar și pentru cei care vor călători din țară sau străinătate în căutarea unei aventuri urbane unice. Din 2026, KAPITAL Festival va evolua de la an la an din punct de vedere al lineup-ului, complexității, diversității experiențelor și va deveni una dintre destinațiile de festival preferate pentru publicul din România, dar și din Europa.

„KAPITAL este proiectul la care am visat și pentru care am lucrat să devină realitate vara aceasta, între 4-6 iulie, în București, pe Arena Națională. Conceptul de bază de la care am plecat, NEVERSEA, este un concept special, devenind în timp cel mai mare și cel mai spectaculos festival pe plajă din Europa.

Am investit ca echipă multă pasiune, efort, energie și resurse considerabile pentru a-l aduce în acest punct, iar odată cu elementele specifice pe care le va aduce Capitala, credem cu tărie că festivalul KAPITAL va fi un motiv de mândrie pentru București și va deveni pe viitor un nou mega-festival cu renume mondial, alături de UNTOLD”, spune Bogdan Buta – Fondator & Group CEO al UNTOLD UNIVERSE.

Bilete la Neversea Kapital

Neversea Kapital îi invită pe toți cei care vor să aibă acces exclusiv la primele bilete care se vor pune în vânzare, să se înscrie pe neversea.com. În plus, cei care se vor înregistra pe site vor beneficia automat de un voucher de 150 de lei, valabil la achiziția abonamentului de festival.

Neversea Kapital devine primul eveniment de anvergură organizat de UNTOLD UNIVERSE în capitala României, în același timp în care grupul se pregătește pentru ediția aniversară de 10 ani a mega festivalului UNTOLD de la Cluj Napoca, dar și pentru a doua ediție a celui mai mare festival organizat vreodată în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD DUBAI.

