„Nu sunt anxioasă! Am perioade în care nu mă simt prea bine dacă am o perioadă foarte încărcată și nu pot sta cu familia mea, dar nu știu dacă putem spune …

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu cred că am o viață echilibrată și am puțin din toate și, cumva, să nu pic într-o latură din asta anxiaosă. Și am avut parte și de părinți care m-au susținut de fiecare dată, oameni care mi-au fost alături și cred că asta contează foarte mult în viața unui om”, a dezvăluit artista pentru Cancan.

„Clar, mi-e teamă să nu răcească, să nu se complice în ceea ce privește sănătatea, să pot să-i dau educația pe care eu am primit-o de la ai mei, dar le fac față pentru că mi-am dorit acest copil.

Știam cu ce încărcătură emoțională vine rolul de mamă și din acest motiv cred că am trecut cu brio și peste perioada de lăuzie și așa mai departe”, a mai adăugat Nicole Cherry.

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BREAKING: Vladimir Putin e FURIOS că Ucraina rezistă. Un fost comandant face dezvăluiri: care e următorul lui pas

Observatornews.ro Soldaţi ruşi, luaţi la mişto de un ucrainean, după ce tancul lor a rămas fără combustibil. "Vă tractez înapoi în Rusia?"

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2022. Vărsătorii sunt convinși că vor controla situațiile scăpate de sub control acum ceva timp

Știrileprotv.ro Străzile din Kiev au devenit adevărate „capcane” pentru soldații ruși. Chiar și femeile au pus mâinile pe arme și își apără Capitala

Telekomsport Unul dintre apropiaţii lui Putin a decis să renunţe! Anunţ oficial de ultimă oră. Ce a transmis în comunicatul de presă

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine