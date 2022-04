La doar 23 de ani, cântăreața se declară o femeie împlinită pe toate planurile. Toate îi merg ca pe roate în carieră, e una dintre cele mai iubite artiste de la noi. La fel se întâmplă și pe plan personal, are o relație cu Florin și împreună au devenit în noiembrie părinții unei fetițe. Anastasia are deja patru luni.

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Nicole Cherry a impresionat cu energia ei. Acolo, ea a dezvăluit încântată că pregătește botezul fetiței. Nu a dat detalii foarte multe, dar a spus clar că abia așteaptă să cânte Andra melodia „Pas cu pas”.

„Vreau să îi cânte Andra «Pas cu pas». Atât de mare e hitul ăsta încât îi place copilului, o ascultă mereu, nu mai pot. Mereu. Fii-mea adoarme doar pe piesa asta. Intră soțul meu în casă și îmi zice «iar ai pus piesa asta?»”, a spus artista la PRO TV.

Nicole Cherry, declarații despre nunta cu iubitul

La început de an, artista și iubitul ei au stabilit când vor face botezul, însă nu se grăbesc să facă și pasul cel mare, nunta. „Botezul o să aibă loc după Paște, prin luna mai cred”, le-a mărturisit Nicole Cherry fanilor, care au întrebat-o când o va creștina pe Anastasia.

„Amândoi ne-am dorit să fim părinți. Nu suntem căsătoriți, dar nu a fost o frână asta. Vreau să fac cununie, dar nu acum. Eu îmi doresc să am o rochie deosebită. Să revin la forma mea inițială, vreau să fac mai multe lucruri înainte. Nu țin la chestia asta neapărat, că trebuie să fie. Se făcea și e frumos s-o faci, dar asta nu înseamnă că te împiedică cu ceva”, a spus Nicole Cherry la „Xtra Night Show” acum ceva vreme.

Artista a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară. „Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry, la scurt timp după naștere.

