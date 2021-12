Astăzi, în emisiunea de la „Vorbește lumea”, Nicole Cherry a povestit cum a fost prima săptămână alături de fiica ei. Tânăra artistă a născut pe 27 noiembrie, iar ieri, 5 decembrie, a fost ziua sa de naștere. Micuța Anastasia a venit pe lume mai repede, pentru că inițial termenul era la începutul lunii decembrie.

Tot astăzi, Nicole Cherry își sărbătorește ziua de nume, iar fetița ei s-a ocupat să o țină trează toată noaptea, pentru că Anastasia suferă de colici. Colicii bebelușului reprezintă o problemă extrem de frecventă, cu care se confruntă majoritatea mămicilor.

„A fost agitată toată noaptea din cauza colicilor. Cumva ea m-a serbat de la 12 noaptea. M-a lăsat trează să citesc mesajele. Mă miram cât de devreme se trezesc unii oameni”, povestește amuzată Nicole Cherry în emisiunea de la PRO TV.

Artista a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară. „Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry.

Anastasia seamănă cu tatăl ei

Atunci când a fost întrebată cu cine seamănă micuța, Nicole Cherry a spus că aceasta a moștenit trăsăturile lui Florin. Logodnicul artistei este foarte implicat în creșterea micuței Anastasia. „Mă ajută foarte mult Florin, mă așteptam să fie grijuliu cu noi pentru că știam cum e cu pisica și o divinizează. Seamănă cu el. A stat la mine în burtă 9 luni, dar seamănă cu el. E fata lui tata, așa o să fie, sunt sigură. Eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să aibă o fetiță și chiar e o perioadă extrem de frumoasă de care ne bucurăm din plin”, susține artista.

Mama sa îi este cel mai mare ajutor în această perioadă. Nicole Cherry se bucură că mama ei o ajută cu micuța Anastasia, mai ales că totul este nou pentru ea, însă se descurcă de minune în rolul de mămică.

„Toată lumea fericită, în extaz, a venit prințesa acasă. Mă ajută mama mea, așa cum am spus și înainte că mama o să fie cel mai mare ajutor al meu și facem cu rândul. Mai dorm eu două ore, mai doarme ea două ore și tot așa. Ne dorim să nu fim epuizate amândouă și să putem face față”, a mai adăugat artista.

Nicole Cherry, criticată de oameni din cauza alăptatului

Zilele trecute, artista a răbufnit după ce mai multe persoane au criticat-o că nu o alăptează pe Anastasia. Nicole Cherry a mărturisit că alăptează bebelușul, însă o hrănește și cu biberonul.

„Nu o alăptez exclusiv la sân, îi dau și formulă. Am pus o poză în care era alăptată cu biberonul și oamenii m-au certat. Așa m-au enervat foarte tare mesajele și am avut un moment din ăla în care voiam să le spun să mă lase în pace că știu ce fac. M-am enervat, m-a deranjat puțin. Aveam impresia că sunt certată că nu am grijă de copil. Fiecare alege să își crească copilul într-un fel și trebuie să respecți chestia asta. Sunt niște chestii atât de delicate, încât mi se pare că ar trebui să fim mai rezervate ca femei și să ne înțelegem noi între noi.

Chiar dacă am fost invitată în tot felul de emisiuni de televiziune și întrebată despre sarcină, nu am dat prea multe detalii. Niciodată nu am vorbit prea mult despre sarcină, pentru că mi s-a părut că e experiența mea. Eu am susținut de la început că nu o să vorbesc prea mult despre Anastasia pe Instagram. Mi se pare că fiecare mamă trebuie să își trăiască experiența alături de copilul ei și să învețe alături de copilul ei”, a declarat Nicole Cherry la „Vorbește lumea”.

