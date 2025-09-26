Nicole Cherry privește Halloween-ul altfel de când a devenit mamă. „Ne deghizăm în ce își dorește ea, de la mic la mare”

Pe Nicole Cherry am întâlnit-o la lansarea unui parfum cu aroma unei celebre arme de cafea cu dovleac, miros care o duce cu gândul la una dintre sărbătorile preferate ale fiicei sale. Chiar dacă Anastasia, fiica artistei, nu este genul de fetiță care să fie fascinată de machiajele mamei sale, însă atunci când vine vorba de parfumuri, orice are legătură cu Halloween, este pe placul ei. „Este o fire destul de băiețoasă. Este cu parfumurile, dar spre exemplu ea își dorește parfumuri cu supereroi, nu este neapărat fetița aceea cu sclipici și cu Barbie. Nu mă deranjează deloc asta, mi se pare că are o personalitate puternică și este felul ei de a-și exprima dorințele. Nu aș vrea niciodată să o blochez din punctul ăsta de vedere. Mi se pare că este autentică”, a declarat Nicole Cherry pentru Libertatea.

Nu doar Anastasia este atrasă de mirosul de dovleac și de tot ce implică Halloweenul, ci întreaga familie. Vrând, nevrând, Nicole Cherry și soțul ei, Florin, se costumează și ies împreună la colindat în stil american. „Cred că acum doi ani a fost Wonder Women și clar Halloween pentru noi este un moment potrivit să ne deghizăm în ceea ce își dorește ea, de la mic la mare. Ne place să ne deghizăm. Ea așteaptă cu entuziasm să facem dovleci împreună, să decorăm casa. De fiecare dată scoate decorațiunile pentru Halloween să intrăm în mood-ul ăsta de Halloween. Cu siguranță și acest parfum (nr. arătând către un parfum proaspăt lansat) va fi preferatul ei pentru că miroase a scorțișoară, nucșoară, a ceai, a cafea. Dar și al meu pentru că are tenta asta de vanilie, tonka, e un parfum puternic. Este accesoriul perfect pentru toamna asta”.

Nicole Cherry și-a dorit o fiica care să-i semene

De când a aflat că este însărcinată, actrița și-a dorit enorm un copil care să-i semene atât fizic, cât și din punct de vedere al caracterului. Nu doar că i s-a îndeplinit dorința, dar parcă a și depășit-o în anumite aspecte. „Este copia mea fidelă. Cel puțin din ce îmi spun ai mei că mă comportam. Poate chiar ușor m-a întrecut pe mine. Este mai zvăpăiată ca mine ca atunci când eram mică, dar acum este o perioadă mai grea de gestionat, cu tot felul de emoții, schimbări, trecem de la o grădiniță la alta și încercăm să le luăm ca atare și să menținem un echilibru. Dar este greu să ai un copil care știe foarte bine ce vrea. Cu siguranță lucrurile astea își vor reveni în timp și o să fie fin ce în ce mai bine. Mi-am dorit să am un copil cu atitudine, să-și poată exprima dorințele și este o binecuvântare clar”, ne-a povestit artista.

Cu toate că Anastasia are doar patru ani, micuța își impresionează zilnic părinții cu maturitatea de care dă dovadă. Știe că mama ei este o cântăreață apreciată în România și că lumea vine la concerte ca să o vadă. „Știe. Ea merge la concerte. În ultima perioadă a început să conștientizeze mai mult, dar știe și este extrem de mândră. Nu cred că înțelege ideea că dacă mami este cunoscută trebuie să facă poze cu toată lumea. Încă o mai văd că se oprește și nu înțelege de ce trebuie să facă mami poze cu oamenii, dar înțelege ideea că eu sunt artist și că sunt cântăreață. Adică atunci când vede pe cineva pe scenă îmi spune că este ca mine, că e cântăreață. Îi zic că da, că asta este meseria pe care o am”, a mai povestit Nicole Cherry pentru Libertatea.

