Nicoleta a mărturisit că își dorește o nuntă intimă, doar cu persoanele apropiate, destinația fiind una de vis, pe faimoasa insulă Capri din Italia. Cu toate acestea, vedeta nu se mai agită cu planurile de nuntă și recunoaște că certurile au început să fie tot mai dese în relația cu Alex Ursache.

„Ca în orice cuplu, mai sunt și certuri. Nu există cupluri să nu se certe. Cei ce zic că nu se ceartă niciodată sau că nu au nici o înțelegere e clar că mint! Nu există, oamenii nu sunt trași la xerox.Eu cu Alex suntem diferiți, avem viziuni diferite, e normal să facem compromisuri.

Ne certăm de la porcării ca orice cuplu, de ce nu ai lăsat capacul la wc, de ce ai lăsat șoseta nu știu pe unde.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Nu știu cu nunta, n-am planificat până acum nimic, nici nu ne grăbim, o să fie când o să fie, la momentul potrivit!”, a mărturisit Nicoleta Nucă, pentru click.ro.

Cele mai multe certuri s-au aprins din cauza pisicilor vedetei, care nu le permite celor doi să aibă momente de intimitate.

Recomandări Curajul pentru schimbare. Drumul unei tinere dintr-o familie de romi argintari din București la Google, în New York: „O bursă educațională mi-a marcat viața”

„Cel mai mare compromis pe care l-am făcut deja a fost să nu doarmă motanii în pat cu noi. Compromis mai mare de atât pentru mine nici că se poate. Am făcut-o și a fost greu.

Am considerat totuși că nu era prea ok să doarmă motanii claie peste grămadă în pat cu noi, nu de alta dar se urcă pe noi, peste tot. Nu mai ai loc de ei. Am trei motani, sunt mare iubitoare de pisici!”, a mai spus vedeta.

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: "Am făcut toate ecografiile, RMN-urile și analizele de sânge posibile. N-a ieșit nimic". Ce i-a sugerat să facă un asistent de la Floreasca

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Carmen Iohannis, NEFERICITĂ! Cum a apărut in miez de noapte, detaliul care arată clar că suferă. Foto

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată acum copilul-minune al anilor '70

TVMANIA.RO Ramona Olaru, pusă în situația jenantă de a lucra cu fostul ei iubit. „Nu mai puteam fizic”

Observatornews.ro "Dumnezeu ştie!" Un italian şi-a încheiat socotelile cu viaţa în România. Venise aici la muncă, dar a sfârşit pe caldarâm, după un salt fatal de la etajul 7, în Deva

Știrileprotv.ro O nouă armată se naște în Rusia. Miliția „Convoi”, creată și condusă de un oligarh din Republica Moldova

FANATIK.RO BNR lansează o monedă nouă pe 10 aprilie. Ce valoare va avea

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro Multă lume bănuia, dar acum s-a confirmat! De ce au divorțat Deea și Dinu Maxer de fapt

HOROSCOP Horoscop 9 aprilie 2023. Peștii sunt bine văzuți, dar așa cum știu deja, fiecare om e mai mult decât pare și de aceea nu pot judeca pe nimeni