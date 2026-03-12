Din cauza problemelor medicale, soțul artistei Bella Santiago s-a văzut obligat să plece din Republica Dominicană înapoi în România, astfel că după nouă săptămâni drumul lui în show-ul de la Antena 1 a ajuns la final.

Războinicul nu a crezut că e totul real la Survivor România

La scurt timp după ce Nicu Grigore a fost eliminat de la Survivor România 2026, Războinicul a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența din Republica Dominicană.

„Cele nouă săptămâni în Survivor România au reprezentat cea mai intensă experiență de viață pe care am avut-o până la vârsta aceasta. Nu am crezut nicio clipă că totul este așa de real! Proiectul m-a schimbat destul de mult, mi-a limpezit mintea, am învățat că poți sta în orice fel de condiții… Poți sta fără mâncare, dar nu poți sta fără familie! Din punctul meu de vedere, miza nu este premiul cel mare, ci revederea cu familia!

Poate că unii spun: «Nu știai unde mergi? Stai patru luni și vii înapoi»! Sună simplu, dar stările prin care treci acolo îți schimbă total percepția! Cea mai grea parte este supraviețuirea! Jocurile erau ca o gură de aer proaspăt. Dacă aș mai participa, cu siguranță nu aș mai sta pe bară la jocuri, aș ieși mereu în față”, a spus Nicu Grigore în exclusivitate pentru Libertatea.

Războinicul a dezvăluit că Faimoșilor le era frică să intre cu el pe traseu, iar din această cauză el nu a jucat foarte multe meciuri pentru puncte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Cei de la Faimoși nu mă alegeau de frică, doar eu îi alegeam. Acest lucru nu-mi dădea ocazia să intru de mai multe ori pe teren, iar jocurile devin mai grele pe măsură ce timpul trece, astfel că îți poți ieși din mână. Părerea mea despre concurenții din acest an este una subiectivă. Mă așteptam să văd o mai mare dorință de joc și de supraviețuire.

După părerea mea, probele de la Survivor România reprezintă 10% din ceea ce înseamnă cu adevărat experiența de acolo. Restul ține de rezistența psihică, de adaptare și de dorința reală de a rămâne în competiție. Faptul că unii colegi au vrut să renunțe atât de repede mi-a dat impresia că spiritul de competiție nu a fost la nivelul la care mă așteptam”, a adăugat soțul artistei Bella Santiago.

Întrebat cum s-a simțit când a aflat că nu mai poate intra pe traseu, din cauza accidentării, concurentul de la Survivor România 2026 a afirmat că a încercat să-și ajute colegii așa cum a putut el mai bine.

„Mi-a fost foarte greu să accept faptul că nu-mi mai pot ajuta echipa. Încercam să le țin partea mentală cât mai sus și să îi fac să se gândească la ce avem de făcut pentru a ajunge toți până la unificare”, a mai spus Nicu Grigore în exclusivitate pentru Libertatea.

Nicu Grigore vrea să meargă la Asia Express

Partenerul de viață al Bellei Santiago, despre care se spune că ar fi câștigat cel puțin 18.000 de euro după ce a participat la Survivor România 2026, a dezvăluit în glumă și în ce emisiunea de la Antena 1 urmează să mai apară, după ce în trecut a participat și la Power Couple România.

„După Survivor urmează Asia Express! (n.r. – râde) Fără vacanță, dar am nevoie de liniște o perioadă”, a încheiat Nicu Grigore interviul pentru Libertatea.