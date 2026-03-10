„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a spus Nicu Grigore înainte să plece de la Survivor România 2026.

Concurentul din echipa Războinicilor a rezistat în show-ul de la Antena 1 timp de nouă săptămâni, însă o accidentare l-a făcut să părăsească emisiunea. Chiar dacă Nicu Grigore a fost trist în momentul în care a aflat că va fi eliminat de la Survivor România 2026, el nu s-a întors din Republica Dominicană cu buzunarele goale.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Războinicul ar fi primit pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor România 2026 suma de 2.000 de euro. Astfel, pentru cele nouă săptămâni din Republica Dominicană, Nicu Grigore a primit în cont suma de 18.000 de euro de la Antena 1.

În aceeași ediție în care Nicu Grigore a plecat din Republica Dominicană, și Adrian Kaan a fost eliminat de la Survivor România 2026. Astfel, Războinicii de la Antena 1 au rămas fără doi concurenți.

Din câte se pare, Adrian Kaan a primit mai puțini bani decât Nicu Grigore pentru cele nouă săptămâni petrecute la Survivor România 2026: 1.500 de euro pentru fiecare săptămână, adică un total de 13.500 de euro!

