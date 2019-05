Noi detalii despre ce s-a întâmplat în apartamentul lui Răzvan Ciobanu imediat după moartea acestuia. „Una lua o salopetă, una lua nu ştiu ce, toată lumea voia ceva din casă”

Sorin Oprea, un partener de afaceri al lui Răzvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorbă cu celebrul designer, cu puțin timp înainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Despre Sorin Oprea s-a spus că ar fi luat obiecte din apartamentul designerului. Ulterior, acesta a afirmat că nu a luat nimic din apartamentul designerului.

La emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Sorin Oprea a oferit noi amănunte despre ce s-a întâmplat la apartamentului lui Răzvan Ciobanu imediat după ce acesta a înctat din viață.

„El (n.r. Răzvan Ciobanu) tot timpul mai stătea cu cineva în casă. Tot timpul mai era un bărbat în casă. O persoană pe care nu o cunosc. Altul decât Marius (n.r. fostul lui iubit al lui Răzvan Ciobanu). E un domn din Los Angeles, nu ştiu exact, America, Franţa…”, a afirmat Sorin Oprea.

„Nici vorbă să mă fi dus acolo să iau hard-urile. Ce aş putea să fac cu hard-urile alea? Hard-urile s-au găsit de faţă cu Marius, a fost o cutie cu CD-uri, cu hard-uri, care a ajuns pe mâna părinţilor lui. De faţă cu Marius şi cu toată lumea de acolo. Noi nu am umblat în lucrurile lui Răzvan, nu am umblat să căutăm ceva. Familia ne dădea ce să cărăm jos.

Nu cred că Marius avea o relaţie foarte bună cu părinţii lui Răzvan. Posibil că ascundea ceva şi focul lui erau hard-urile. Habar n-am ce ascundea, am auzit n chestii, dar nu e problema mea. Părinţii au găsit hard-urile, ei adunau chestiile, ni le dădeau nouă şi noi le duceam jos la maşină. Nu ne interesau hard-urile, ne-am dus să ajutăm”, a mai spus el, potrivit okmagazine.ro.

Sorin Oprea a vorbit şi despre celelalte persoane care au fost alături de el şi de Marius în locuinţa lui Răzvan Ciobanu, afirmând că fiecare dorea să ia câte ceva.

„După ce noi am plecat, Marius a mai rămas în apartament cu încă trei fete. Nu ştiu cum le chema, ştiu că una era Alina Ionescu. Era alături de soţul ei, care ne-a ajutat să cărăm. Am văzut în presă că ei ar fi plecat cu ceva în mână, cu obiecte din casa lui Răzvan. Am văzut un articol în presă. Părinţii s-au plâns că a lipsit o rochie pe care a luat-o cineva din casă. Una lua o salopetă, una lua nu ştiu ce, toată lumea voia ceva din casă”, a încheiat el.

Citește și:

Cum s-a văzut baia de mulțime de la Iași și cum a scăldat-o PSD în Moldova – FOTO & VIDEO

Citește mai multe despre Răzvan Ciobanu, sorin oprea, apartament și dezvaluiri pe Libertatea.