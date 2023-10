Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, pentru a-i oferi un viitor mai bun Sarei, fiica sa. Astfel, în urmă cu aproximativ un an, vedeta a achiziționat cu 400.000 de euro o vilă în care nu s-a mutat imediat, căci trebuia renovată.

Brigitte Pastramă s-a mutat în casa de 400.000 de euro din Dubai

Luni bune, mai multe echipe de muncitori au lucrat în casa vedetei, care acum e gata. Vila lui Brigitte Pastramă din Dubai are două dormitoare, un living, trei băi, dar și 200 de metri de curte. E amenajată după placul vedetei, cu culori calde, dar și nuanțe tari, cum ar fi turcoazul.

Pe Instagram, vedeta a publicat mai multe fotografii cu casa ei, cu dormitorul, care are nuanțe de crem, cu băile. „Casa mea e o binecuvântare de la Dumnezeu”, a scris vedeta, încântată că s-a mutat în noua locuință, după luni bune de renovări.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Vedeta și-a filmat și livingul, care are mai multe canapele de piele, dar și o zonă de luat masa, cu patru scaune tapițate, de lux. Brigitte Pastramă are și un sistem special la ferestre, perdelele și draperiile se strâng la o singură apăsare de buton, pe telecomandă.

Recomandări Dosarul clubului din Caracal care organiza spectacole erotice cu minore. 3 ani şi jumătate de proces: niciun verdict şi libertate totală pentru patroni. Când urmează prescrierea

Odată cu publicarea noilor poze cu casa ei de lux, Brigitte Pastramă a anunțat că are și un nou proiect în Dubai. Ea renovează cu firma ei case și apartamente. „Este vorba despre un proiect în Dubai, 100% renovarea unei case cu două dormitoare, mobilare, remozaicare, pictare pereți stil catifea, repoziționare prize, aplice pereți, închidere Loft, schimbare textură podea din gresie în vinil – lemn. Utilare completă bucătărie și curte”, a transmis ea pe Instagram.

Se mută în Dubai pentru fiica ei

Fosta soție a lui Ilie Năstase s-a mutat în spectaculosul oraș pentru a-i oferi fiicei sale un viitor mai bun. Însă viața în Dubai nu e deloc rai pentru celebra Brigitte. „Am vrut să o mut pe Sara într-o țară unde nu are acces la anumite substanțe și e greu accesibil și alcoolul.

Am fost speriată de anturajul în care era și am un deja-vu cu fiul meu. M-am felicitat că a fost o idee bună, dar și o investiție imobiliară. A fost un pas greu, însă acolo e greu să dai înapoi”, a spus ea într-un interviu pentru Click.

Recomandări Yevhen Mahda, politolog ucrainean, pentru Libertatea, despre ce se întâmplă în Israel: „Rusia vrea să internaționalizeze conflictul din Ucraina, să deschidă noi fronturi pentru Occident”

Pentru a se muta în Dubai, Brigitte Pastramă a făcut multe sacrificii și a vândut mai multe imobile în București pentru a-și putea permite o casă acolo. Deși nu trăiește în luxul de acasă, vedeta își dorește să îi asigure un viitor bun fiicei sale.

„Am renunțat la confortul de acasă… N-am avut posibilitatea să cumpăr o casă mare. Am vândut două apartamente să iau acolo o căsuță. (…) Pentru mine sunt niște sacrificii. Am renunțat la casa de 420 mp din România ca să stau în Dubai. Acolo am o mașină second-hand, pentru că atât mi-am permis să cumpăr cu banii jos”, a mai povestit Brigitte Pastramă.