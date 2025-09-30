Proiectul a fost finalizat în urmă cu aproximativ doi ani, iar Sânziana Negru a început de atunci să posteze în mediul online tot mai multe fotografii și filmulețe atât din exteriorul casei din pădure, cât și din interior.

Dacă inițial ea s-a gândit să aibă propria casă departe de București, iată că în prezent, acolo locuiește alături de Ștefan Floroaica, iubitul ei care este concurent la Asia Express 2025. În trecut, și Sânziana Negru a participat în show-ul de la Antena 1, când se numea America Express, și a reușit chiar să obțină marele trofeu, alături de Laura Giurcanu.

Recent, frumoasa vedetă le-a arătat fanilor o nouă filmare în care apare casa din pădure. În imagini poate fi văzută atât ea, cât și Ștefan Floroaica, dar și Hara, cățelușa pe care o au cei doi.

„Aveți un vibe supermișto împreună. Și munca din Moldova cu casa, faptul că unele lucruri le faceți handmade împreună… Și Hara, care este o minunăție de cățel… 100% pe vibe-ul ăsta pe care îl emanați ca și cuplu…”, „Ce atmosferă frumoasă! Bravo! Ați creat un loc minunat și ați înțeles ce este important în viața de cuplu” și „Ce frumos și liniștitor” sunt doar câteva dintre zecile de comentarii pe care fanii le-au lăsat în dreptul clipului video de pe Instagram.

La începutul anului 2024, când a fost invitată în podcastul pe care Mihai Morar îl are pe YouTube, „Fain & Simplu”, Sânziana Negru dezvăluia cum a intrat în posesia terenului și cum și-a construit casa.

„Un prieten mi-a zis că e terenul acesta, am cumpărat terenul cu cineva, am zis că îl parcelăm: tu acolo, eu acolo! Și eu fac ce vreau. Și am luat-o fix bucată cu bucată, pas cu pas. Am luat terenul, bun. Ce înseamnă să construiești o casă? E un proiect un pic ambițios pentru o femeie singură! Am luat-o pas cu pas din nou, am făcut rost de un arhitect, a proiectat lucrurile, a venit firma și așa s-a întâmplat. Am ridicat-o în doi ani, anul trecut s-a întâmplat cel mai mult.

Aveam niște bani strânși și în momentul în care s-a ivit ocazia să găsesc acest teren, am zis că aș putea să îmi fac o casă. O casă lângă pădure. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Mă gândeam la un apartament, ca să îmi investesc banii. Pe măsură ce am început să o fac, am prins tot mai mult drag de ea. Dublu m-am costat. Am luat în calcul anumite lucruri pe care le-am schimbat pe măsură ce construiam, nu sunt nici o persoană organizată financiar, nici organizată în general, dar dau înainte poate un pic mai păgubos din punct de vedere financiar.

Pentru casa asta nu am făcut nimic eu cu mâna mea, pentru că mare parte din ce s-a făcut a fost când eu eram plecată la America Express. Când m-am întors, am văzut-o foarte mult transformată într-o perioadă de două luni și ceva. Marinela, arhitecta mea, a supravegheat. Cea mai mare bătaie de cap cred că a fost cu muncitorii. Vezi tu, să vină o femeie micuță ca mine pe un șantier de bărbați care sunt obișnuiți cu alți bărbați care vin și le dau ordine, e așa… un pic interesant!

Eu venea și ziceam că vreau geamuri mari, ei ziceau că nu se poate. Apoi le spuneam că dacă scoatem asta și asta și adăugăm… Cred că le-am dat multă bătaie de cap băieților de pe șantier și asta mi-a mâncat mie cea mai multă energie, pentru că e un limbaj aparte al muncitorilor, pe care eu a trebuit să îl învăț și să îl înțeleg”, spunea Sânziana Negru în luna februarie a anului 2024.