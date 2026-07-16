Mîhailo Fedorov este văzut ca un „reformator” necesar apărării Ucrainei

Considerat un reformator al armatei ucrainene, concentrat pe integrarea noilor tehnologii pe linia frontului pentru a salva viețile soldaților, Mîhailo Fedorov (35 de ani), numit în funcție în ianuarie anul trecut, și-a anunțat miercuri seara demisia.

Această demisie este percepută ca o înlăturare din guvern și provoacă îngrijorări serioase pentru viitorul trupelor ucrainene, care în ultimele luni au reușit să oprească trupele invadatoare pe linia frontului și să crească presiunea asupra Moscovei prin atacuri asupra unor ținte îndepărtate din teritoriul rus.

La Kiev, jurnaliștii AFP au observat câteva sute de persoane adunate într-o piață centrală, fluturând steaguri ucrainene și europene și scandând „Rușine” și „Aduceți-l înapoi pe Fedorov”.

„Scopul lui Fedorov este ca oamenii să lupte mai puțin și dronele să lupte mai mult. Și a dovedit acest lucru, nu cu vorbe, ci cu fapte”, afirmă pentru AFP Margarita Greciko, o protestatară în vârstă de 27 de ani care lucrează în domeniul tehnologiei militare.

Demisia prim-ministrului Iulia Svîrîdenko și implicit a Guvernului ucrainean a fost acceptată marți de Rada Supremă. Noua propunere de premier este șeful Naftogaz, Serhii Korețki, iar probabilitatea ca Fedorov să nu fie numit din nou în funcție a stârnit furie în rândul unui segment al populației ucrainene.

Conflictul care a dus la demiterea ministrului Apărării

Potrivit presei ucrainene, proteste au fost organizate și la Odessa (sud), Harkov (nord-est), Dnipro (centru-est) și Liov (vest), unde s-au adunat aproximativ o sută de persoane.

Protestatarii s-au întâlnit în aceeași piață în care au avut loc mitingurile anticorupție care au zguduit Ucraina în vara anului trecut.

„Domnul Fedorov a expus corupția și delapidarea și a început să ia măsuri; nu s-a ascuns și nu a fost ușor de interacționat cu el”, spune Margarita Greciko. „A făcut totul corect, așa că de ce a fost marginalizat?”, se întreabă ea.

Volodimir Zelenski i-a încredințat acestui ministru în vârstă de 35 de ani sarcina de a injecta o nouă energie în armata ucraineană, care luptă împotriva invaziei ruse încă de la anexarea Crimeei și izbucnirea așa-zise rebeliuni proruse din Donbas în primăvara anului 2014.

Mîhailo Fedorov a pus accent pe tehnologii avansate, în special pe drone, pentru a compensa lipsa de soldați, bani și muniție.

Mulți dintre protestatari au afișat pancarte împotriva comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, acuzat că ar fi sursa demiterii lui Fedorov din cauza unui conflict personal.

Conform unor surse citate de Ukrainska Pravda, Volodimir Zelenski l-ar fi apreciat pe Fedorov, dar nu ar mai fi tolerat conflictele constante dintre ministrul Apărării și comandantul-șef al armatei ucrainene și ar fi ales să-l demită pe Fedorov.

„Trăiesc în două lumi diferite. Mișa (Mîhailo Fedorov – n.r.) vrea să digitalizeze totul, să construiască un sistem în jurul tehnologiei. Armata însă vrea pur și simplu să fie auzită. Cerea achiziționarea unui anumit tip de armament, dar el (ministrul – n.r.) refuza și finanța alte domenii. Pur și simplu nu se mai înțelegeau”, explică o sursă din Administrația Prezidențială de la Kiev.

Mulți ucraineni mizează pe inovație, nu pe operațiuni militare brutale în stilul Rusiei

Sîrskîi „este un măcelar, soldații se plâng de el; de fapt, conduce atacuri cu carne de tun în care poporul nostru pur și simplu moare”, acuză Margarita Greciko.

Ucraina a fost afectată frecvent de scandaluri legate de mobilizare și metodele de apărare în fața Rusiei. Potrivit unor ucraineni, Mîhailo Fedorov întruchipează modernizarea unei armate care a fost acuzată adesea că ar fi paralizată de corupție și o birocrație moștenite de la Uniunea Sovietică. Practic, ucrainenii vor să se rupă total de practicile sovietice/ rusești și să o ia definitiv pe calea modernizării.

Urmând exemplul ministrului Apărării, comandantul adjunct al Forțelor Aeriene Ucrainene, Pavlo Elizarova, și-a anunțat și el demisia pe rețelele de socializare, declarând că s-a alăturat forțelor de apărare în 2022 pentru „a câștiga”.

„Sper că astăzi vom reuși să-l păstrăm pe Fedorov în funcția de ministru al Apărării”, spune pentru AFP Roman Vlada, un antreprenor în vârstă de 30 de ani.

„Cred că Zelenski se teme. Zelenski se teme de oamenii eficienți”, susține el.

Președintele Volodimir Zelenski nu a anunțat încă un înlocuitor pentru Mîhailo Fedorov, în timp ce demisia sa nu a fost încă acceptată oficial de Parlamentul ucrainean.

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