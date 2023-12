Anamaria Prodan încearcă să își refacă viața amoroasă, după despărțirea de antrenorul Laurențiu Reghecampf, care are deja o relație stabilă cu Corina Caciuc. În ceea ce o privește pe impresară, ea a avut o idilă de scurtă durată cu omul de afaceri Flavius Nedelea. S-au despărțit în urmă cu câteva luni, iar recent, în noiembrie, ea a anunțat că are un nou iubit.

„Mulțumesc omului de lângă mine, care este acum în viața mea, pentru câtă răbdare a avut și cât de frumos a știut să se poarte. Să gestioneze toată nebunia asta. (n.r. – dacă e de mai mult timp) Este lângă mine, nu contează de când”, a declarat Anamaria Prodan în podcastul „Tare de tot”.

Anamaria Prodan: „E un om integru, un om puternic, care nu este deloc interesat să fie în prim-plan”

Acum, într-un interviu pentru Fanatik, Anamaria Prodan face noi dezvăluiri despre noul iubit. Nu s-a afișat public alături de el, nici nu i-a dezvăluit identitatea. Spune că el e cel care nu își dorește publicitate.

„Am decis și eu, și copiii mei, să rămân doar eu în prim-plan. Așa trebuia să o fac de la început. Este cineva în viața mea, este normal. Este un om care nu face parte din lumea asta. Nu este un golan, nu este un om fără școală. E un om integru, un om puternic, care nu este deloc interesat să fie în prim-plan.

Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat. E de vârstă apropiată cu mine. Niciodată nu o să îmi mai iau un bărbat mai mic decât mine. Trebuie să fie cineva care să mă susțină, care să mă ajute.

Trebuie să am ce să învăț de la el. Să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să nu trag doar eu la căruță. Să nu îl adun mort de beat de prin cârciumi, (…) să nu primesc telefoane și poze…”, a declarat pentru Fanatik Anamaria Prodan.

Deși are o nouă relație, Anamaria Prodan nu a divorțat de Laurențiu Reghecampf

Deși oficial nu mai formează un cuplu de doi ani, cei doi sunt în continuare căsătoriți. Impresara susține că tatăl fiului ei nu vrea să încheie procesele, pentru că și-ar dori să obțină bani de la ea. Anamaria Prodan l-ar fi rugat în repetate rânduri pe Laurențiu Reghecampf să divorțeze la notar, însă el ar fi refuzat.

„Am 5-6 procese cu el pe rol la acest moment, nici nu le mai știu numărul. El și amanta vor să stoarcă niște bani de la mine! Spun amantă pentru că nu sunt căsătoriți, iar divorțul nu s-a pronunțat! El e încă însurat, da?! Ați văzut voi pe undeva că s-a pronunțat divorțul?!

De ce nu renunță el la aceste procese cu mine? Nu vrea! Vrea bani! Nu există așa ceva! Sunt doi ani de când ne rugăm și eu, și avocații mei de el, la două zile, să închidă tot și să-și vadă de viața lui! Să mergem la notar să încheiem, asta îi cerem noi toți, familia!”, a declarat Anamaria Prodan, în podcastul „Tare de tot” cu Viorel Grigoroiu, distribuit pe YouTube.

