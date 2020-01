De Denisa Macovei,

“Am fost un copil zvăpăiat, dar nu cauzam mari probleme. Eram ca orice copil care are o tendință artistică și simte nevoia să și-o exprime. Ca să înțelegi mai bine ce făceam când eram mic… Spre exemplu, la bunicii din partea mamei, eu nu foloseam curtea ca loc de joacă, ci garajele, casa, la modul ăsta eram de zvăpăiat”, ne-a povestit interpretul lui Tibi din serialul “Vlad”, în timp ce ne-a arătat și semnele de bună purtare, respectiv cicatricile care se vedeau pe corpul lui.

“Sunt plin de semne de bună purtare, am avut capul spart, arcada, mâinile, dar nu le mai pun. Nici nu mai știu cum m-am pricopsit cu ele. Cred că semnele de pe cap le am pentru că m-am aruncat după niște chestii, m-am aruncat în cap, am vrut să iau eu primul ceva. Vreo tâmpenie, îți dai seama. Să știi că nu-s așa un băiat rău, chiar sunt un sensibil”, a mai spus Piștereanu.

A lucrat pe șantier, ca să se disciplineze

Pentru că și tatăl său și-a dat seama că Piștereanu are nevoie să mai fie temperat, acesta a început să-l ia cu el pe șantier, în Italia, pentru a munci în domeniul construcțiilor. Devreme, chiar de la vârsta de 12 ani. Acolo nu doar că și-a câștigat primii bani, dar a învățat să trăiască după anumite reguli. Iar la 18 ani și-a luat viața în propriile mâini și s-a prezentat la castinguri pentru film. Deși se lovea încontinuu de refuzuri, iar familia îl sfătuia să o ia pe alt drum, a venit oportunitatea de a juca în “Eu când vreau să fluier, fluier”, film care nu i-a adus doar celebritatea, ci și un premiu GOPO, respectiv titlul de “Tânăra speranță” pentru prestația de “băiat rău”.

