Nuami Dinescu a scos la iveală detalii mai puțin știute din viața ei. Cum își controlează depresia și cât a afectat-o personajul „Tanța”. „Nu am mai putut lucra nimic”

Nuami a vorbit despre cât de mult și-a pus amprenta în viața ei personajul „Tanța”.

„Toate sunt personajele mele, ăsta este singurul lor lucru comun. Tanţa, Viorica, Florica sunt personaje cărora, instinctiv, le-am dat câte ceva din mine.

Mi-a luat mult să scap de „Tanţa“ pentru că, fiind zi de zi la televizor, personajul s-a fixat în memoria tuturor şi drama a fost că, din acest motiv, mulţi ani nu am putut lucra nimic, din cauza superficialităţii producătorilor de televiziune şi a regizorilor care pun un actor într-un singur tipar.

N-a fost drept. Eu nu eram doar Tanţa, eram o actriţă care făcuse o partitură credibilă. Asta e meseria mea, să fac personaje, să fac divertisment”, a povestit Nuami Dinescu pentru clickpentrufemei.ro.

„ Am avut un „blind date” cu moartea”

Actrița a vorbit și despre depresia care i-a dat târcoale în urmă cu mulți ani și pe care Nuami încearcă să o țină la distanță.

„Cred că m-am născut aşa, copil anxios, înclinat spre poezie, lirism, romantism şi cai verzi pe pereţi. Pe urmă, vine viaţa reală şi te culcă la pământ. Mai vin nişte încercări grele de tot, la 27 de ani, şi pe alea chiar nu le înţelegi şi se adună.

Din 1990, când am avut un „blind date” cu moartea, dar m-a salvat un medic iscusit, sunt cu depresia pe lângă mine. Am o formă mai uşoară, nu am luat niciodată medicamente. Meseria m-a salvat, mă ţine în echilibru, de asta şi lucrez cu oricine are nevoie să se descopere, să se înţeleagă şi să se iubească aşa cum e”, a mai spus ea pentru sursa citată.

