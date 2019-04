Oana Lis a trecut prin clipe cumplite din cauza stării de sănătate a lui Viorel Lis. „M-am rugat la Dumnezeu să mai pot să vorbesc cu el”

Oana Lis a mărturisit, la emisiunea Star matinal, de la Antena Stars, cât de greu i-a fost ori de câte ori partenerul ei de viață, fostul edil al Capitalei Viorel Lis, nu s-a simțit bine.

„Sănătatea este foarte importantă. Atunci când tu sau partenerul e bolnav, cazi şi tu psihic. Poate Viorel nu realiza când era în crize. Cât de greu mi-a fost mie să îl susţin, să îi fiu alături, să caut medici potrivit, medicamente potrivite. Nişte doctori i-au pus un diagnostic greşit şi eu i-am întrerupt tratamentul şi am căutat alt doctor”, a declarat ea.

„E bine să fii cât mai sincer cu tine… Ultima oară când a fost internat m-am rugat la Dumnezeu să mai pot să vorbesc cu el. Nici pentru mine nu m-am rugat aşa. Sunt 20 şi ceva de ani, obişnuinţa e mult mai importantă decât iubirea. E foarte greu!…Mă gândesc pentru că nu am copii. Nu cred că o să rămân aşa singură, am mulţi prieteni”, a adăugat Oana Lis.



La aceeași emisiune, Oana Lis a declarat că intenționează să scrie o carte în care să povestească despre traumele pe care le-a trăit în copilărie.

„Este greu ca o femeie să treacă peste un viol, incest… eu sunt dovada vie că se poate… M-am hotărât să scriu o carte, merg şi la un curs. Voi căuta nişte sfaturi de la psihologi renumiţi care au avut asemenea cazuri. Se poate să treci peste, să fii sincer cu tine, să spui ce s-a întâmplat, nu să plângi în pumni în pernă şi să pari fericit în societate”, a afirmat ea.

