De Livia Lixandru,

„Sunt româncă și ca tot românul, am mâncat porc. Oricum este mult mai sănătos decât puiul.

Nu am gătit, dar prietenii mei au avut grijă și de mine și am primit salată de boeuf, cârnați, friptură, tot ce trebuie am mâncat. Caltabosi, se vede. Adica am pus câteva kg pe mine. Câte kg? Eh acolo 4, 5 kile. haha”, a declarat Oana Lis într-un filmuleț postat pe contul de socializare.

În prezent, Oana are 93 de kilograme, recunoscând că îşi face toate poftele, fără să se abţină.