„Ne-am cunoscut la Silviu Faiăr, are un clip făcut de ziua lui (n.r.: clipul a fost postat pe YouTube acum 6 luni și se numește „Să îți dau la Mu”). A doua oară ne-am cunoscut la el acasă.

La clip, acolo, n-am avut nicio treabă, de-abia dacă ne-am remarcat”, a spus Oana Matache pe Twitch despre începuturile relației lor, însă aceasta a fost contrazisă imediat de Radu.

„Mănânci rahat! A fost o fază să trec printre picioarele ei”, și-a amintit băiatul. „Tu aveai gagică, eu aveam soț. Apoi am început să lucrăm împreună”, a completat Oana Matache, potrivit Fanatik.

„Am lucrat împreună… tot!”, a continuat Radu, fiind de înțeles pentru orice persoană ce înseamnă „a lucrat tot”, dat fiind că au vorbit despre relația lor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

În cadrul aceluiași videoclip, publicat pe platforma Twitch în urmă cu 5 zile, înainte să pornească în mod public conflictul dintre Gina Matache și iubitul Oanei, sora Deliei a lăsat să se înțeleagă că nu are susținere din partea familiei.

Recomandări Mesaj incomod pentru părinți și autorități al unui profesor de română, după o oră cu elevii unei clase de-a IX-a

„Ca fată, ca băiat, ca orice, aș prefera să mă nasc într-o familie care nu merge și să o văd pe maică-mea că e pe picioarele ei. Îmi iau copiii și o iau de la zero.

Mi se pare ok să faci asta ca femeie. Aș vrea să învăț asta de la mama mea decât să învăț că în viață trebuie să bifezi 60 de ani lângă același om și, indiferent cum e, e al tău!”, a spus Oana Matache.

Gina Matache, hotărâtă să intervină în relația fiicei sale

Gina Matache nu e deloc de acord cu relația Oanei Matache, fiica ei cea mică, cu Radu Sifreddi. Cântăreața de muzică populară recunoaște că a aflat din presă de schimbările din viața fetei sale, care nu mai are deloc o relație bună cu ea.

Ea își dorește să intervină în relația Oanei cu Radu, căci ginerele Răzvan Miheț era pe placul ei. „În privat nu răspunde. Nici de separare nu a suflat o vorbă. Am aflat din presă. Inițial, am mers pe mâna ei, dar ulterior am văzut clipurile cu care, evident, m-am convins că e de rău.

Aici s-a oprit tot. Eu nu am ce reproșa presei, pentru că de acolo am primit informații, clipuri. Oamenii întâi mi-au arătat și am multe. Sigur că-și fac treaba, dar m-au ținut la curent”, a explicat Gina Matache în mediul online, acolo unde a postat și o fotografie cu iubitul Oanei în dreptul căreia a scris: „Aveți grijă ce psihiatru alegeți”.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Sub risc de cutremur, pentru prima oară avem 1,9 milioane de români care și-au asigurat casa. Un document intern al ASF arată însă că statul știe că nu le protejează banii și bunurile

Mama Oanei Matache are de gând să ia măsuri în ceea ce o privește pe fiica Oana, nu crede că Radu Siffredi e potrivit pentru fiica ei. „Acum știu măcar că am pentru ce să mă agit să-mi scot fata din groapa în care stă cu porcii. Dacă trebuie să cobor și eu cu ea să o ajut, am să o fac, chit că mă vor mușca”, a mai dezvăluit pe Instagram Gina Matache

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Anemona Niculescu s-a căsătorit în 2010, însă mariajul a durat doar două zile. Ce s-a întâmplat după divorț cu artista

Observatornews.ro Idee de milioane într-un sat din România. Cum scapă de facturile uriaşe la energie

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă cu organismul dacă nu bei alcool timp de o lună. În săptămâna 3 este „spectacol”. Explicațiile experților

FANATIK.RO Ce salariu a avut Ion Iliescu în perioada în care a condus țara. Câți bani au încasat președinții României

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Fiica Adriana Trandafir a împlinit 23 de ani. Tânăra a venit pe lume, după ce actrița a pierdut custodia primului copil. Cum arată și cu ce se ocupă

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2023. Scorpionii își vor găsi mai ușor cuvintele, dar doar pe cele care exprimă sentimente și emoții puternice

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive