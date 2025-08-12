Potrivit zvonurilor, Marius Avram și Oana Monea ar fi avut o aventură, iar după ce s-au încheiat filmările pentru Insula Iubirii 2025, Maria Avram s-a intersectat cu ispita feminină, iar aceasta din urmă ar fi ieșit cam „șifonată” în urma conflictului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Pentru a pune capăt speculațiilor, Oana Monea a făcut un live pe TikTok, în cadrul căruia a afirmat că tot ce a apărut pe internet este fals. Iar ispita a vorbit și despre presupusul conflict pe care Mattia Carnessali l-ar fi avut cu Cristina Scarlevschi.

„Nu este nimic adevărat, vă dați seama că nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Nu sunt genul de om care se bagă în așa ceva. Dar probabil că ați văzut că sunt știri cu toți, cu toate… Anul ăsta este «Insula Smardoilor», este «Insula Bătăușilor». Toți cu toți s-au bătut. Da, nu știu, nu înțeleg exact ce se petrece cu știrile, dar aia e. Cred că puteți să vă dați seama, ca și caracter, cum sunt și nu aș fi putut să intru în niciun conflict cu nimeni, mai ales cu Maria Avram. Dar am înțeles că și Mattia Carnessali s-a bătut cu cineva… Și toată lumea s-a bătut cu cineva!

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Toți am avut iubiți pe acasă, din astea… Dar vă dați seama că dacă se întâmpla o chestie de genul ăsta, bubuia internetul și aș fi ieșit și aș fi vorbit și m-aș fi dat de ceasul morții și aș fi luat avocați și chestii… Dar nu am nimic cu fata asta. Nu am nimic cu ea! Doamne ferește! Nu știu cum și în ce fel s-au făcut zvonurile astea și știrile astea”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Despre presupusul scandal a vorbit, tot pe TikTok, și Maria Avram, care a spus că va oferi mai multe detalii după ce Insula Iubirii 2025 va ajunge la final.

„O să ies la final de emisiune. A existat, într-adevăr, o altercație între mine și una dintre ispitele din acest sezon. Însă voi ieși public la final de sezon și voi spune cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, pentru că nu vreau să creadă oamenii că sunt vreo persoană agresivă. Nu sunt o persoană agresivă! Din contră, sunt foarte pașnică și cei care mă cunoașteți știți foarte bine despre ce este vorba. Însă, dacă sunt provocată, și într-un mod urât, mai ales dacă sunt rănită, cu siguranță voi reacționa”, a spus Maria Avram pe celebra platformă online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE