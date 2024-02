Aseară, la TNB, Marius Manole a jucat în spectacolul „Repetiție pentru o lume mai bună”, în regia lui Radu Afrim. În timp ce era pe scenă, actorul s-a accidentat la piciorul stâng și a ajuns de urgență la spital, unde a fost preluat rapid de medici.

Pe Facebook, Marius Manole a arătat că a fost cusut la picior, iar ulterior a dezvăluit că e „în regulă cât de cât” și că nu își suspendă spectacolele, va juca în continuare. „Dragii mei, în seara asta, în timpul spectacolului «Repetiție pentru o lume mai bună» a avut loc un accident nedorit.

Spectacolul a fost dus la bun sfârșit. Am fost la Spitalul Universitar unde foarte repede m-au cusut și acum sunt în regulă cât de cât. Nu voi suspenda niciun spectacol, doar că va trebui să adaptez toate mișcările din toate spectacolele.

Rog să aveți înțelege pentru următoarele 15 zile. Mulțumesc colegilor mei pentru grijă. O echipă e totuși o echipă. Mulțumesc și să aveți grijă de voi Mulțumesc medicilor de la Spitalul Universitar UPU, sunt ultra-profesioniști”, a transmis actorul în urmă cu câteva ore, pe pagina lui oficială de Facebook.

Reacția Oanei Pellea și a Maiei Morgenstern, după ce Marius Manole s-a accidentat

Peste o mie de comentarii a primit Marius Manole, mulți fani i-au urat să se facă bine repede. Și Iuliana Marciuc a avut un mesaj pentru actor. „Sintagma «arta cere sacrificii» e atât de adevărată… din păcate…dar această iubire a ta îți va da putere! Însănătoșire grabnică și multe succese!”.

Un semnal de alarmă a tras și Oana Pellea, despre starea de sănătate a lui Marius Manole. „Iubitule, te rog cu Cerul si Pământul, odihnește-te”. „Multă sănătate”, i-a urat și Maia Morgenstern.

Pe Facebook a intervenit și Radu Afrim, regizorul spectacolului în care actorul s-a accidentat. „Dacă-l iubiți pe Marius Manole, convingeți-l să stea la pat măcar 3 săptămâni”.

Marius Manole a ținut post îndelungat, doar cu apă

Fără să explice motivul pentru care a ținut post negru 40 de ore, cu dorința de a ajunge la 72 de ore, 3 zile, Marius Manole a scris pe Facebook, în dreptul unei poze cu el, la bustul gol, realizată în timpul unui spectacol, pe scenă: „40 de ore de fasting (fără mâncare). Doar apă, ceai și cafea fără zahăr.

Încă sunt bine și energic. Wooooow. Dacă nu leșin diseară la spectacol (că vreau să merg și la sală), poate fac 72 de ore. La mine e pentru prima oară. Voi aveți experiențe în acest sens? Later edit: Ziua a 2-a a fost cea mai grea. Dar am jucat și nu am leșinat 😘”, a fost mesajul actorului, care a stârnit reacții.

Daniela Nane, care e actriță, a spus că a încercat și ea postul negru. „Da, 17 zile doar cu apă. Mi-am propus doar 14 zile, dar nu m-am putut opri”, a transmis ea. Și medicul estetician Adina Alberts a reacționat la postarea lui Marius Manole.

„Bravo, Marius Manole”, a scris ea, în timp ce unul dintre fanii actorului a comentat: „Dar cel mai sănătos rămâne, din punctul meu de vedere, postul ortodox. Dacă respectăm cele patru posturi mari ale anului și zilele de post din săptămână, este absolut perfect”.

