Oana Radu este dovada vie că ambiția poate muta și munții. Cântăreața s-a transformat complet după participarea la „Vocea României” și a reușit să slăbească 100 de kilograme. Ea s-a ambiționat și a dorit să facă o schimbare colosală în viața ei. A renunțat la obiceiurile alimentare nesănătoase și a început să facă mult sport, astfel că rezultatele au apărut. Mulți au acuzat-o că și-a făcut operație micșorare a stomacului, însă ea a negat această informație.

Acum, Oana Radu a ajuns pe masa de operație și a dorit să facă o intervenție de ordin estetic. Artista și-a făcut operația în zona abdomenului, însă a specificat că nu este vorba despre abdominoplastie, ci despre o intervenție mult mai complexă.

„Vă mulțumesc pentru mesaje, încurajări și urări. Intervenția pe care am făcut-o a fost de ordin estetic, însă doar pentru a corecta urmele pe care slăbitul a peste 100 de kilograme (știți că am slăbit de două ori câte 50 de kilograme) le-a lăsat asupra mea. Intervenția pe care am făcut-o este în zona abdomenului, dar nu este doar abdominoplastie, ci este una mai complexă.

„A fost o intervenție grea, dar mă simt absolut minunat și evident că am început o viață nouă”

A fost o intervenție grea, dar mă simt absolut minunat și evident că am început o viață nouă! O să fac un reels despre operație, despre cum mă simt și evident despre recuperare. Uitându-mă în urmă nu știu de ce nu am făcut-o până acum, nu știu efectiv de ce mi-a fost atât de teamă”, a scris Oana Radu pe contul ei de Instagram.

De ce Oana Radu nu își dorește copii momentan

Răspunsul artistei a fost unul neașteptat pentru fani, pentru că aceștia așteptau să primească vestea cea mare cât mai curând. Oana Radu consideră că este prea imatură pentru a fi mamă, iar a avea grijă de un copil implică o mare responsabilitate.

„Mie întrebările astea cu îți dorești copii, vrei să te căsătorești, vrei să nu știu ce, nu îmi plac. Momentan nu vreau copii, pentru că am 28 de ani și consider că sunt mult prea imatură pentru a avea grijă de un copil. Plus că fac foarte multe lucruri și nu știu dacă aș putea să renunț la toate lucrurile pe care le fac. N-aș ști să îți spun cum pot să gestionez situația”, a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”.

Cântăreața are și un program foarte încărcat și cu greu s-ar descurca și cu un copil. Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit în urmă cu aproximativ trei ani și au o relație foarte frumoasă. Soțul vedetei este cel care a ajutat-o să slăbească și să adopte un stil de viață sănătos.

