Oana Roman a făcut atac de panică în direct la TV. Prin ce a trecut acum ani de zile: "Eu nu arătam, mă luptam cu mine"

Oana Roman nu s-a ferit niciodată să vorbească public despre problemele cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. A avut probleme în familie, cu părinții, a avut probleme cu partenerii de viață, dar și cu propria persoană. Oana Roman a mărturisit că în urmă cu ani de zile a traversat o perioadă foarte dificilă, făcea chiar și 50 de atacuri de panică pe zi. Ea și-a avertizat iubitul de la vremea respectivă că dacă nu ajunge repede la ea, se aruncă de la geam.

„Am început să fac terapie prea târziu, adică târziu. Aveam 30 de ani. Se adunaseră mult prea multe. A avut loc și o despărțire atunci care a fost foarte grea pentru mine. Și ajunsesem foarte rău. Practic nu mai puteam să trăiesc.

Făceam 50 de atacuri de panică pe zi. Nu mai puteam să ies din casă, a fost foarte foarte rău. Nu îmi mai aduc aminte primul atac de panică. Țin minte că odată am făcut un atac de panică îngrozitor, atât de îngrozitor, țin minte că stăteam la etajul cinci într-un bloc, vizavi de Sala Palatului. Eram într-o relație în momentul ăla, dar eram singură acasă. Țin minte că l-am sunat și i-am spus că dacă nu vine acum, eu mă arunc pe geam. Simțeam că nu mai pot să respir, că nu mai am aer, am deschis geamurile, mi-a fost frică să ies pe balcon, eu am și rău de înălțime. Stăteam la geam și încercam să îmi iau aer să nu mă sufoc.

A fost din ce în ce mai rău, din ce în ce mai dese. Până am ajuns în momentul în care nu mai puteam să ies din casă. Nu mai puteam să conduc, nu mai puteam să merg pe stradă, nu mai puteam să fac nicio activitate.”, a declarat vedeta în podcastul lui Mihai Morar.

Oana Roman: „Făceam și 50 de atacuri de panică pe zi”

Oana Roman i-a mărturisit lui Mihai Morar că în urmă cu mulți ani de zile, chiar în emisiunea lui a făcut un atac de panică, în direct. Nimeni nu și-a dat seama.

„Erau zilele în care începusem să vin permanent la tine. Cred că veneam o dată pe săptămână. La început, în 2007. Țin minte că în una din zilele în care am venit la tine am făcut atac de panică în direct, tu nu ai știut niciodată. Eu nu arătam, eu mă luptam în mine. Am primit o putere nu știu de unde ca să pot să duc. Eram la masă, la televizor. Cred că de mai multe ori mi s-a întâmplat.”

